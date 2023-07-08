Депутат Бундестага Хофрайтер выступил против отправки Киеву кассетных боеприпасов

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«Я отвергаю поставку кассетных боеприпасов. Они справедливо объявлены вне закона», - прокомментировал ситуацию Хофрайтер.
Он также призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать соответствующие заявления о поставках оружия на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.
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