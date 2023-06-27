Депутат Бундестага рассказал о военном банкротстве Германии из-за помощи Украине

istockphoto/photosvit
По словам депутата Бундестага Герольда Оттена, «больше нет веры в Украину»
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по обороне и член парламентской группы НАТО Герольд Оттен потребовал прекратить поставки оружия Украине.
Оттен считает, что такая поддержка влияет на оборонный потенциал европейских стран. Германия уже ощутила снарядный голод, склады оружия опустели. Конфликт должен завершиться дипломатическими путями, считает Оттен.
«Видно, что нет никакого успеха. Попытка наступления может быть ещё усилена, но русская сторона настолько сильна в обороне, что никакого успеха не будет», — прокомментировал Оттен.
Ранее сообщалось, что Эстония нашла способ использовать активы РФ для помощи Украине. Эстонии удалось разработать юридическую схему, которая позволит использовать замороженные в стране активы РФ, чтобы помогать Украине. Уже в ближайшие недели идею должно одобрить правительство. Об этом сообщает Postimees.
По информации источника, план разработал МИД государства. Отмечается, что активы РФ, которые оказались заморожены в Эстонии, будут направлены на процесс восстановления Украины в авансовом порядке.
Оттен считает, что такая поддержка влияет на оборонный потенциал европейских стран. Германия уже ощутила снарядный голод, склады оружия опустели. Конфликт должен завершиться дипломатическими путями, считает Оттен.
Ранее сообщалось, что Эстония нашла способ использовать активы РФ для помощи Украине. Эстонии удалось разработать юридическую схему, которая позволит использовать замороженные в стране активы РФ, чтобы помогать Украине. Уже в ближайшие недели идею должно одобрить правительство. Об этом сообщает Postimees.
По информации источника, план разработал МИД государства. Отмечается, что активы РФ, которые оказались заморожены в Эстонии, будут направлены на процесс восстановления Украины в авансовом порядке.
Мария Фирсова