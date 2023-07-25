Депутат Чепа назвал слова Резникова о Крымском мосту признанием в террористической деятельности

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Резникова — это конкретная угроза, которую нельзя не учитывать, передает RT.
Чепа отметил важность применения превентивных ударов по местам сборки, хранения и доставки оружия, которым наносятся удары по РФ.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Керченскому мосту. По его словам, все цели Украины являются законными и официальными. Он выразил уверенность в том, что удары по Крымскому и Керченскому мосту, который соединяет его с материковой частью России, ослабит боеспособность Москвы.
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«Это также попытка оправдать те колоссальные затраты, которые несёт Запад в поставках оружия и финансировании этого конфликта», — цитирует парламентария RT.
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Екатерина Коршунова