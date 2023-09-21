Депутат Чепа назвал заявления Шольца в адрес Путина «клоунскими»

Фото: сайт Кремля
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru назвал заявления канцлера Германии Олафа Шольца о президенте России Владимире Путине «клоунскими».
Собеседник NEWS.ru отметил, что такие «клоунские заявления» слышны от Шольца не впервые.
Чепа призвал Германию определиться в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине на фоне продолжающихся поставок вооружения для ВСУ. По его словам, немецким властям стоит учесть свои ошибки и принять свою вину, прежде чем выдвигать обвинения России.
Ранее сообщалось, что в ходе выступления в ООН Шольц заявил, что целью Путина является осуществление своих «империалистических планов» по завоеванию Украины. По словам немецкого политика, именно из-за этого продолжается СВО.
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Чепа призвал Германию определиться в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине на фоне продолжающихся поставок вооружения для ВСУ. По его словам, немецким властям стоит учесть свои ошибки и принять свою вину, прежде чем выдвигать обвинения России.
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Анастасия Чинкова