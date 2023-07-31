Депутат Чепа прокомментировал совместные учения Индии и США

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Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что совместные учения Индии и США не отразятся негативно на отношениях Нью-Дели с Москвой.
«Это суверенное право каждой страны. Мы не вмешиваемся в это. Подобные учения не означают, что сильно поменяются отношения России и Индии. Индия имеет право сама проводить учения своих войск, тем более на Аляске. Если на Аляске, значит, явно Индия проверяет свои войска в районе американских земель», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Чепа.
Известно, что совместные учения Индии и США будут проходить с 25 сентября по 8 октября.
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Мелисса Тимофеева