Радио1
Главная / Новости / Политика/ Депутат Чепа прокомментировал совместные учения Индии и США

Депутат Чепа прокомментировал совместные учения Индии и США

31 июля 2023, 17:49

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что совместные учения Индии и США не отразятся негативно на отношениях Нью-Дели с Москвой.

«Это суверенное право каждой страны. Мы не вмешиваемся в это. Подобные учения не означают, что сильно поменяются отношения России и Индии. Индия имеет право сама проводить учения своих войск, тем более на Аляске. Если на Аляске, значит, явно Индия проверяет свои войска в районе американских земель», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Чепа.

Известно, что совместные учения Индии и США будут проходить с 25 сентября по 8 октября.

Читайте также:

Минск и Москва расширят деятельность совместных учебно-боевых центров

Черноморский флот провёл учения после выхода России из зерновой сделки

Американский адмирал Ставридис предложил открывать огонь по российским кораблям в Черном море
#политика
#индия
#сша
#учения
#армия
Читайте нас в
Украинское зерно будет экспортироваться через порты Хорватии
31 июля 2023, 17:40

Фото: iStock/elena_larina

Хорватия откроет доступ в свои порты для украинских судов, экспортирующих зерно. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Уточняется, что использоваться будут хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море.

Министр добавил, что Киев будет работать над созданием эффективных маршрутов, чтобы в полной мере воспользоваться предоставленной возможностью.

Ранее сообщалось, что Украина попросила Евросоюз покрыть дополнительные расходы в размере 30-40 долларов на перевозку зерна.

Читайте также:

Евросоюз готов экспортировать украинское зерно

Путин: Россия может заместить украинское зерно беднейшим странам Африки

ООН намерена продолжать контакты по зерновой сделке с РФ, Турцией и Украиной
#зерно
#украина
#хорватия
#экспорт
Читайте нас в
Саудовская Аравия пригласила США на переговоры по Украине
NYT: США приглашены на переговоры по Украине, инициированные Саудовской Аравией
31 июля 2023, 17:29

Фото: iStock/Diy13

Королевство Саудовская Аравия пригласила на переговоры по Украине Соединенные Штаты Америки, сообщает The New York Times.
«Были приглашены несколько стран, среди них Соединенные Штаты и европейские государства, а также Бразилия, Китай и Индия», - прокомментировали ситуацию в издании.  

При этом, кто из дипломатов будет представлять свои страны – пока неизвестно.  

Переговоры должны состояться в конце недели. 

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена провести в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей до 30 стран, кроме России. Свое присутствие на переговорах подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС.

Читайте также:

МИД Ирана поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине

Ермак: на следующей неделе начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности

Олег Соскин: Действия Владимира Зеленского создают все условия для революции
#сша
#украина
Читайте нас в
Служба безопасности Молдавии расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ России
31 июля 2023, 16:54

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила, что денонсировала договор о партнерстве с Федеральной службой безопасности РФ и уведомила об этом российскую сторону.
На официальном сайте СИБ появилась информация, что российским властям направлено уведомление о разрыве Соглашения о партнерстве с ФСБ. Одновременно молдавская спецслужба через министерство иностранных дел предприняла меры для денонсации аналогичного соглашения со Службой внешней разведки России, передает РИА Новости.

На прошлой неделе в МИД Молдавии заявили о принятии решения о сокращении числа российских дипломатов. Это стало результатом «расследования» журналистов портала Insider, которые пересчитали антенны и спутниковые тарелки на крыше российского посольства и определили, что их больше чем, например, на здании посольства России в Бельгии. Из этого был сделан «очевидный» вывод о шпионской деятельности Российской Федерации в Молдавии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является прямым продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве. Молдавские власти сознательно разрушают отношения с Россией, рубят все концы, хотя такое поведение не пользуется поддержкой населения.

Читайте также:

В Молдавии врач выразил желание расстрелять русскую пациентку

В МИД Молдавии вызвали российского посла

В Молдавии запретили оппозиционную партию «Шор»

#соглашения
#фсб
#мид
#дмитрий песков
#отношения
Читайте нас в
Президент Эритреи Афеворки: Каждой стране надо проводить собственную монетарную политику
31 июля 2023, 16:05

Фото: istockphoto.com/ipopba

Президент Эритреи Исайяс Афеворки заявил о необходимости странам Европы, Азии и Африки проводить свою собственную индивидуальную монетарную политику во избежание санкционного давления.
«Если глобальная архитектура денежной системы будет находиться под контролем этих гегемонистских сил, то они, несомненно, превратят её в инструмент для введения санкций и там, и тут. Надо от этого уйти», — пояснил в беседе с RT Афеворки.

А президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре отметил, что в стране возлагаются большие надежды на Россию в области энергетике, поскольку наша страна являются одним из лидеров в этой сфере.

Читайте также:

Глава Буркина-Фасо Траоре заявил о больших надеждах на РФ в сфере энергетики

Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами

Келин: в Лондоне очень ревностно отнеслись к саммиту «Россия-Африка»
#экономика
#политика
#африка
#россия
#мир
Читайте нас в
Нигер временно прекратил поставлять во Францию уран и золото
31 июля 2023, 15:47

Фото: iStock/HT Ganzo

Новые власти Нигера перестали экспортировать уран и золото во Францию. Об этом сообщает BBC.
Ранее в МИД Франции заявили о приостановке финансирования добывающей промышленности Нигера до полного установления порядка в стране. Также сотрудничать с африканским государством временно прекратили Испания и Германия.

Кроме того, сейчас на территории Нигера находятся около 600 французов. Власти пока не заявляли о возвращении на родину своих граждан.

Ранее сообщалось, что большая часть урановой горнодобывающей промышленности Нигера принадлежит Франции. При этом, перебои в поставках или даже их полное прекращение не станут критическими для европейской страны, поскольку она дополнительно ведёт добычу в Казахстане, Монголии, Канаде и ряде других государств.

Читайте также:

Франция может лишиться возможности добывать уран в Нигерии

События в Нигере позволят наладить сотрудничество с Россией

Захарова: Африка осталась верна России, несмотря на давление США
#африка
#франция
#экспорт
#поставки
#золото
Читайте нас в
На Украине предрекли начало революции
Олег Соскин: Действия Владимира Зеленского создают все условия для революции
31 июля 2023, 15:10

Фото: iStock/Tero Vesalainen

На Украине нежелающих служить граждан заключают в тюрьмы, хватают на улицах и тащат в военкоматы, все эти действия создают условия для назревания революционных настроений в стране, завил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Это добром не закончится. На Украине зреют все условия для революции», - прокомментировал ситуацию Соскин.  

По его словам, количество политических заключенных сейчас является самым большим в Европе.

Ранее Соскин заявил, что Запад отдал Владимиру Зеленскому приказ о начале новой волны контрнаступления ВСУ. По мнению эксперта, эскалация вооруженного конфликта с Россией нужна Западу для того, чтобы отвлечь внимание граждан Европы и США от внутренних проблем, таких, как импичмент, который грозит американскому лидеру в связи с коррупционным скандалом.

Читайте также:

Зеленский получил прозвище «слуга Ирода» из-за гонений на УПЦ

Запад начал искать Зеленскому замену из-за его неблагодарности

Политик Филиппо: Зеленский провоцирует начало третьей мировой
#владимир зеленский
#украина
#военком
Читайте нас в
Глава Буркина-Фасо Траоре заявил о больших надеждах на РФ в сфере энергетики
31 июля 2023, 14:58

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре отметил, что в стране возлагаются большие надежды на Россию в области энергетике, поскольку наша страна являются одним из лидеров в этой сфере.
«Если говорить о сфере энергетики, мы возлагаем большие надежды на Россию, так как в этой области она является экспертом по данному типу энергии, а энергетическая независимость может принести большую пользу для нас, так как развитие промышленности должно начинаться именно с энергетики», — сказал в беседе с RT Траоре.

Ещё одним приоритетным направлением сотрудничества с Россией глава Буркина-Фасо назвал безопасность.

А президент Бурунди Эварист Ндайишимийе заявил о развивающимся направлении туризма между нашими странами, а также призвал российских туристов обязательно посетить это государство.

«Бурунди — удивительная страна. Туристы из России обязательно должны посетить ее. Честно говоря, я никогда не видел недовольных гостей в нашей стране», — приводят argumenti.ru слова Ндайишимийе.

Читайте также:

Песков: по итогам встречи с африканскими лидерами готовится краткое заявление по Украине

Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами

Келин: в Лондоне очень ревностно отнеслись к саммиту «Россия-Африка»
#политика
#африка
#энергетика
#туризм
#россия
Читайте нас в
Венгрия не одобрила вступление Швеции в НАТО
Парламент Венгрии не согласовал вступление Швеции в НАТО из-за бойкота партий
31 июля 2023, 14:36

Фото: iStock/rarrarorro

Парламент Венгрии на заседании, созванном по инициативе оппозиции, не смог провести голосование по вопросу о приеме Швеции в НАТО из-за бойкота партий. Об этом пишет агенство ТАСС.
Встреча была бойкотирована правящей партией. Также отмечается, что на заседании не было кворума.

Для того, чтобы утвердить повестку, в рамках которой должен был обсуждаться вопрос вступления Швеции в НАТО, необходимо было определенное число голосов, набрать которые, не получилось. На заседании члены партий оппозиции обсудили международную ситуацию и внутренние вопросы страны. 

Читайте также: 

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина полностью потеряла суверенитет

Бывший разведчик Риттер заявил, что Польша, Румыния и Венгрия получат украинские территории

Глава Минобороны Польши Блащак рассказал о создании саперного батальона в Сувалкском коридоре
#встреча
#польша
#венгрия
#нато
Читайте нас в
Львовский суд признал виновным юношу, исполнявшего песню Цоя на русском языке
31 июля 2023, 14:10

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Львовский городской суд вынес приговор в отношении 17-летнего юноши, который на улице пел песню Виктора Цоя на русском языке. Его признали виновным в мелком хулиганстве и вынесли предупреждение.
Преследование парня начала депутат Рады от партии «Голос» Наталья Пипа. Она увидела его на улице и сделала замечание, указав, что на Украине не следует петь песни на русском языке. В ответ юноша послал нардепа по известному адресу и вообще возражал ей в выражениях, далеких от парламентских. Тогда Пипа стала снимать происходящее на телефон, а затем вызвала полицию.

В результате музыканта признали виновным в нарушении статьи 173 административного кодекса. Формально — за мат в общественном месте. На самом деле причина кроется в публичном использовании русского языка. Сама Пипа не скрывает, что ее действия были продиктованы политической конъюнктурой. После того, как в соцсетях многие поддержали молодого человека, депутат сама просила суд не штрафовать его, а только предупредить.

В последнее время украинские власти делают все возможное для ущемления русского языка и русскоязычного населения. В Киеве запрещено исполнять русские песни и устраивать концерты на русском языке. Украина пытается запретить, признать несуществующим целый пласт российской культуры, включая литературное наследие.

Читайте также:

На Украине вступил в силу закон о переименовании топонимов, связанных с Россией

Очередной памятник советской эпохи демонтировали во Львовской области на западе Украины

В Киеве запретили слушать русскоязычные песни в публичных местах

#суд
#украина
#мат
#депутат
#песня
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников