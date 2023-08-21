Депутат Чернышов предложил наказывать за незаконное проникновение на подземные объекты

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил наказывать за незаконное проникновение в подземные объекты инфраструктуры. О предложении, адресованном министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, он написал в своём Telegram-канале.
Чернышов планирует предоставить правительству соответствующий законопроект.
Он уточнил, что введение уголовной ответственности позволит избежать проникновения на объекты подземной инфраструктуры с целью проведения экскурсий, а также предотвратит различные террористические акты.
Депутат отметил, что в настоящее время наказание последует только если проникнуть на закрытые охраняемые подземные объекты.
Также он добавил, что подобные экскурсии можно сделать законными, если их будут проводить специалисты Московского метрополитена и Мосводоканала.
Ранее сообщалось, что во время экскурсии по коллекторам Москвы погибла туристическо-диггерская группа. Поиск тел погибших продолжается. Причиной происшествия стали погодные условия, а именно сильный ливень, который резко поднял уровень воды и затопил подземные коллекторы.
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Он уточнил, что введение уголовной ответственности позволит избежать проникновения на объекты подземной инфраструктуры с целью проведения экскурсий, а также предотвратит различные террористические акты.
Также он добавил, что подобные экскурсии можно сделать законными, если их будут проводить специалисты Московского метрополитена и Мосводоканала.
Ранее сообщалось, что во время экскурсии по коллекторам Москвы погибла туристическо-диггерская группа. Поиск тел погибших продолжается. Причиной происшествия стали погодные условия, а именно сильный ливень, который резко поднял уровень воды и затопил подземные коллекторы.
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Анастасия Чинкова