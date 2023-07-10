Депутат ЕП Буххайт: Германия плохо подготовлена к возможной эскалации конфликта на Украине;

Германия не готова к потенциальному нападению и не сможет обеспечить защиту страны, если конфликт на Украине обострится, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление немецкого депутата Европарламента Маркуса Буххайта.
По его словам, слабость армии ФРГ связана с отсутствием эффективного политического и административного контроля.
По мнению Буххайта, даже выделение 100 миллиардов евро на модернизацию вооруженных сил страны не привело к существенным улучшениям. Он отметил, что это решение «оказалось бесполезным».
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«В течение десятилетий Бундесвера превратилась в организацию, которая сегодня не может или только частично способна выполнять свою главную функцию — эффективно защищать Германию от военных атак», — подчеркнул он.
«Помимо военной угрозы, продолжение конфликта может иметь роковые последствия для экономической мощи Германии», — предупредил европарламентарий.
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Артем Кузьмин