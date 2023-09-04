Депутат ЕП Уоллес: действия Евросоюза привели к разрушению Украины

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Финансовая и военная помощь стран Евросоюза привела Украину к еще большим разрушениям. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«ЕС сейчас обсуждает финансовый механизм для восстановления Украины, но насколько иррационально то, что мы все еще направляем миллиарды летальной помощи в этот конфликт, продлевая войну, увеличивая разрушения и приводя к человеческим жертвам? - таким вопросом задался Уоллес.
По его словам, страны Евросоюза предотвратили мир, поспособствовав еще большему разрушению.
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