Депутат ЕП Уоллес: жертвами переданных Киеву кассетных боеприпасов станут украинцы

Фото: iStock/bbsferrari
Европейский депутат Мик Уоллес в своем аккаунте на Twitter выразил опасения, что мирные украинцы станут главными жертвами от использования кассетных боеприпасов, переданных Киеву.
«Доставка дополнительных кассетных бомб в Украину приведет к большим страданиям среди украинцев, больше, чем для кого-либо другого», — акцентировал внимание политик.Читай также:
Подполковник Дэвис: кассетные бомбы не помогут Украине из-за недостаточной подготовки ВСУ
NYT предупредила об опасности американских кассетных боеприпасов
Артем Кузьмин