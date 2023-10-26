Депутат Европарламента Бек: ЕС и Киеву придётся признать Крым и отменить санкции

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Европейскому союзу и Киеву придется признать Крым как часть Российской Федерации, чтобы урегулировать конфликт на Украине и восстановить отношения с Россией. Об этом заявил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.
«Правительству Украины и ЕС придется отказаться от планов членства в НАТО и признать Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Им также придется отменить большинство санкций», — заявил Бек.Москва также должна будет сделать определенные шаги навстречу Брюсселю и Киеву — например, касательно сближения Украины и Европейского союза.
Газета утверждает, что страны общаются с помощью посредников в лице Турции, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Ватикана и Международный комитет Красного Креста. Чиновники из Украины рассказали изданию, что переговоры проходят во время «жестких и неприятных» личных встреч на украинско-российской границе и в столице Турции.
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