Депутат Фетисов предложил ужесточить законы после массового отравления сидром

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» Наталья Надточая
«Кому-то было выгодно убрать эту статью из Уголовного кодекса, но мы видим, что гибнут люди. Поэтому нужно ужесточить законодательство. Государство должно жёстко наказывать тех, кто не соблюдает закон. Думаю, Госдума сделает для это всё необходимое», – сказал Фетисов во время рабочей встречи в Домодедове.
Ранее стало известно о случаях отравления в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Челябинской, Пензенской областях, в Удмуртии, Чувашии и Севастополе. 28 случаев закончились летальным исходом, десятки человек госпитализированы.
Все случаи связывают с употреблением разливного напитка «Мистер Сидр» самарского производства. СКР возбудил уголовные дела, сам самарский предприниматель задержан.
Как сообщало «Радио 1», подмосковный Роспотребнадзор усилил меры контроля розничной торговли сидром. В Единой государственной автоматизированной информационной системе заблокированы все продажи компании-производителя сидра.