Депутат Франции Порт потребовал объяснить решение о ближневосточной резолюции РФ

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Французский депутат Тома Порт потребовал главы МИД страны Катрин Колонны объяснений по поводу решения Парижа, согласно которому он не поддержал первую резолюцию России в Совете Безопасности ООН о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.
«Депутат просит министра объяснить, почему Франция проголосовала против резолюции, представленной Россией, и спрашивает, планирует ли Париж как постоянный член Совета Безопасности представить резолюцию, призывающую к прекращению огня», — приводит RT текст обращения парламентария.
Он напомнил, что официальная позиции Парижа состоит в создании двух государств в зоне конфликта, однако никаких действий с его стороны по этому вопросу не предпринимается. Кроме этого, депутат запросил информацию по конкретным действиям МИД страны по оказанию помощи в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
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