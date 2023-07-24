Депутат ГД Фёдоров предложил отдельно рассматривать каждую льготу налогоплательщика

Лидер оппозиционной Народной партии Испании (PP) Альберто Фейхоо заявил о желании сформировать правительство после того, как на прошедших в королевстве парламентских выборах его партия одержала победу. Как пишет «МК», это стало ясно после обработки 99,7% протоколов.