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Депутат ГД Фёдоров предложил отдельно рассматривать каждую льготу налогоплательщика

24 июля 2023, 11:00

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением рассматривать каждую льготу собственника земельного участка при начислении налога. Об этом сообщает RT.
Депутат уточнил, что в настоящее время 600 кв. м участка освобождаются от налогообложения для граждан, имеющих льготы. К ним, например, относятся герои СССР и РФ, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий и др.

При этом, при начислении налога не учитывается количество льгот. Так, инвалид имеет такие же льготные условия при начислении земельного налога, как другой инвалид, при этом являющийся героем СССР.


Парламентарий предложил отдельно рассматривать каждую льготу и индивидуально определять сумму земельного налога, уточняет RT.

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#Госдума
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Депутат Шеремет предсказал, сколько времени осталось киевским властям
Шеремет: Нынешний киевский режим не доживет до следующего лета
24 июля 2023, 10:39

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет разрушил надежды киевского режима о вступлении в Североатлантический альянс на следующий год, в интервью «РИА Новости».
«До лета следующего года нынешний киевский режим, который целиком держится на коррупционных схемах американцев, не дотянет. Им стоит думать о том, как сохранить свои жалкие жизни и капитулировать», - прокомментировал ситуацию Шеремет.  

Депутат также назвал заявление Алексея Резникова о том, что Киев вступит в НАТО к 75-летней годовщине альянса «бредом сивой кобылы».
 
По мнению Шеремета, подобные высказывания властей Киева связаны с проседанием ситуации на фронте и провальным контрнаступлением.  

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#ГД
#Шеремет
#Киев
#НАТО
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Handelsblatt: Украина заправляет свои танки топливом из российской нефти
24 июля 2023, 10:15

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Украина использует для танков ВСУ дизельное топливо, сделанное в Венгрии и Турции из российской нефти. Об этом сообщает Handelsblatt.
По данным украинской таможни, за последние шесть месяцев Украина стала закупать в два раза больше нефти у венгерской компании MOL, которая имеет особое разрешение на использование российской нефти. Также увеличились поставки от турецких нефтеперерабатывающих предприятий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что большая часть российской нефти поставляется именно им, поэтому необходимо сохранять сотрудничество с Россией. Также он добавил, что военная техника ВСУ использует в качестве топлива именно эту нефть, поскольку у компании MOL имеются большие запасы.

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#нефть
#Украина
#Венгрия
#Турция
#Россия
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл во Владивосток с рабочим визитом
24 июля 2023, 08:47

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 24 июля, прибыл во Владивосток. Со столицы Приморья начнется пятидневная поездка главы российского правительства по городам Сибири и Дальнего Востока.
Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений». На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский премьер проведет встречу с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф», сообщает «ФедералПресс». Также запланированы встречи с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В качестве главы правительства России Мишустин посещает Владивосток впервые.

В последующие дни, с 25 по 27 июля, Михаил Мишустин посетит Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск. Здесь премьер-министр посетит различные предприятия, проведет совещание по вопросам развития туризма и индустрии гостеприимства в России, а также продолжит встречи с главами регионов.

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#владивосток
#сибирь
#дальний восток
#встреча
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Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма
Захарова: Атака беспилотников на Москву – это акт международного терроризма
24 июля 2023, 08:38

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку беспилотников на Москву, в интервью для RTVI.
Напомним, утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.  

«Акт международного терроризма», - прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД. 

Ранее Захарова заявила, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву кассетные боеприпасы.

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#Захарова
#Атака БПЛА
#Терроризм
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Глава Минобороны Польши Блащак рассказал о создании саперного батальона в Сувалкском коридоре
24 июля 2023, 07:53

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал создание нового саперного батальона, который будет дислоцироваться в городе Августов в Сувалкском коридоре. Это территория между Калининградской областью и Республикой Беларусь.
Руководитель польского оборонного ведомства подчеркнул, что новая часть будет создаваться с нуля, и она будет далеко не последней из тех, что будут набираться для защиты границ государства. По сообщению польского издания Fakt, по прибытию в Августов Блащак призвал молодых людей вступать в новый батальон, который вскоре начнет набор личного состава. 

Польша стала перебрасывать воинские части с запада на восток после прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». В пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин заявил, что польские власти намереваются  под прикрытием НАТО создать коалицию и оторвать себе кусок Западной Украины. Также они не прочь присоединить и часть белорусской территории. Российский лидер предупредил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, и тогда будут использованы все ресурсы для защиты.

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#польша
#граница
#батальон
#украина
#войска
#агрессия
#белоруссия
#блащак
#Путин
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Трамп поразился тупости Байдена
Трамп раскритиковал Байдена за публичное признание нехватки боеприпасов у США
24 июля 2023, 07:46

Фото: iStock/Epitavi

Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал тупостью публичное признание нынешнего главы США Джо Байдена, что у Штатов закончились боеприпасы, в интервью Fox News.
Ранее Байден заявил, что США будут поставлять кассетные боеприпасы Киеву временно, пока западным странам не удастся нарастить выпуск стандартных снарядов.  

«Мы все это отдали. Если ты все это раздал – это ужасно. Единственное, что может быть хуже этого, - рассказать об этом всему миру. Он рассказал Китаю и другим враждебным странам, что у нас нет боеприпасов. Подумайте об этом. Как можно быть таким тупым, чтобы говорить такое?», - прокомментировал ситуацию Трамп.  

Трамп также подчеркнул, что когда он завершал свой президентский срок – склады Пентагона были заполнены оружием.  При этом, бывший лидер США возмутился, что на пороге ядерного противостояния Москвы и Вашингтона, страной управляет человек, который «не понимает, что делает».  

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#Байден
#Трамп
#Боеприпасы
#Пентагон
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В Австралии раскрыли «катастрофическую ошибку» Байдена
Sky News: Главной ошибкой Байдена стала недооценка ядерного потенциала РФ
24 июля 2023, 07:23

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Австралийский профессор Джозеф Сиракуза заявил, что недооценка ядерного потенциала России может стать катастрофой для лидера США Джо Байдена, в статье для Sky News.
«Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия», - прокомментировал ситуацию Сиракуза.  

Профессор напомнил недавние слова Байдена о том, что реальной перспективы применения ядерного оружия со стороны РФ не существует. Однако, по мнению Сиракуза, нарушение «красных линий» на Украине, которое все более упорно совершает НАТО, может привести к необходимости использования Россией ядерного оружия.  

При этом, по мнению эксперта, военное падение Киева может ослабить ядерное напряжение между Москвой и Вашингтоном.  

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#Путин
#Байден
#Ядерное оружие
#Украина
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Экс-полковник армии США Уилкерсон: Из-за Украины НАТО начнет распадаться через год
24 июля 2023, 06:57

Фото: iStock/Andrea_Nicolini

Североатлантический альянс начнёт распадаться через год, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время. Об этом в интервью Going Underground заявил бывший полковник армии США Лоуренс Уилкерсон, ранее руководивший аппаратом экс-госсекретаря Соединенных Штатов Колина Пауэлла.
«Пройдёт... может быть, 12—15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнёт распадаться», —  заявил Уилкерсон (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе своей беседы с телеканалом CNN высказал мнение о том, что Украину могут принять в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года. При этом министр отдельно заметил, что это станет возможным только после завершения боевых действий, и выразил надежду, что через год украино-российский конфликт уже будет завершен.

По итогам саммита в Вильнюсе, прошедшего 11-12 июля, Украина не получила внятных предложений о вступлении в блок. Вместо этого, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, было сделано «три шага навстречу Украине». Было решено не требовать от Киева выполнения плана действий для вступления в альянс, утверждена длительная программы военной помощи Украине, а также принято решение о создании Совета Украина-НАТО. Тем не менее, в итоговом заявлении саммита было сказано, что приглашение Украине будет направлено только после устранения всех разногласий между союзниками, при выполнении всех условий.

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#Украина
#НАТО
#Лоуренс Уилкерсон
#США
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Лидер испанской оппозиции сформирует новое правительство
24 июля 2023, 04:47

Фото: iStock/Huebi

Лидер оппозиционной Народной партии Испании (PP) Альберто Фейхоо заявил о желании сформировать правительство после того, как на прошедших в королевстве парламентских выборах его партия одержала победу. Как пишет «МК», это стало ясно после обработки 99,7% протоколов.
Фейхоо заявил, что «принимает инициативу для начала диалога по формированию правительства, и это должно быть основано на воле большинства испанцев».

Уже известно, что возглавляемая им правая Народная партия получит 136 мест в новом составе испанского парламента, в то время как правящая на данный момент левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) — лишь 122. 33 кресла достанутся ультраправой партии VOX,а 31 парламентарий будет представлять левую коалицию Sumar.

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#Испания
#оппозиция
#правительство
#парламентские выборы
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