Депутат ГД Фёдоров предложил отдельно рассматривать каждую льготу налогоплательщика

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением рассматривать каждую льготу собственника земельного участка при начислении налога. Об этом сообщает RT.
Депутат уточнил, что в настоящее время 600 кв. м участка освобождаются от налогообложения для граждан, имеющих льготы. К ним, например, относятся герои СССР и РФ, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий и др.
При этом, при начислении налога не учитывается количество льгот. Так, инвалид имеет такие же льготные условия при начислении земельного налога, как другой инвалид, при этом являющийся героем СССР.
Парламентарий предложил отдельно рассматривать каждую льготу и индивидуально определять сумму земельного налога, уточняет RT.
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При этом, при начислении налога не учитывается количество льгот. Так, инвалид имеет такие же льготные условия при начислении земельного налога, как другой инвалид, при этом являющийся героем СССР.
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Анастасия Чинкова