Фото: istockphoto/VvoeVale
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с украинскими журналистами сказал, что россиян придется «выкурить» с территории Крыма, если они не уйдут самостоятельно. Депутат Государственной думы от крымского региона, генерал-лейтенант запаса Леонид Ивлев назвал эти угрозы настоящим фашизмом.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате референдума после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77% проголосовавших в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, а многие западные союзники поддерживают ее в этом заблуждении.
Читайте также:
Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника
Российские военные уничтожили рядом с Крымом два беспилотника
В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами
Александр Бойцов