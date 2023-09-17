Депутат ГД Ивлев назвал фашизмом угрозы Киева «выкурить» россиян из Крыма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с украинскими журналистами сказал, что россиян придется «выкурить» с территории Крыма, если они не уйдут самостоятельно. Депутат Государственной думы от крымского региона, генерал-лейтенант запаса Леонид Ивлев назвал эти угрозы настоящим фашизмом.