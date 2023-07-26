Депутат ГД РФ Толстой обвинил Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией

Фото: сайт Кремля
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Российской Федерацией. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
По словам Толстого, российский лидер Владимир Путин всегда выполнял свои обязательства по отношению к Турции и надеялся на такую же реакцию от Анкары. Однако Эрдоган свои обязательства не соблюдает.
Депутат также прокомментировал позицию турецкой стороны касательно членства Украины в НАТО. Толстой отметил, что Россия относится к этому вопросу отрицательно.
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Депутат также прокомментировал позицию турецкой стороны касательно членства Украины в НАТО. Толстой отметил, что Россия относится к этому вопросу отрицательно.
«Зеленский может сам вступить в НАТО, но без Украины», — цитирует издание слова вице-спикера.
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Диана Аванесян