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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с «Аргументами недели» заявил, что решить проблемы на Украине поможет арест Владимира Зеленского во время его предстоящего визита в США.
По словам Шеремета, это связано не с недовольством Конгресса, а с протестами населения США. И решить сложившуюся ситуацию, по мнению депутата, просто – необходимо предать Зеленского суду как военного преступника.
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