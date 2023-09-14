Депутат ГД Швыткин заявил, что ничего не знает о местонахождении Суровикина

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ему не известно местонахождение бывшего командующего Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина.
Так парламентарий ответил на соответствующий запрос «Ленты.ру».
Ранее Суровикин был замечен за границей. Его фотографию опубликовал вTelegram блогер Сергей Колясников. По словам блогера, Суровикина не увольняли, он по-прежнему находится в распоряжении министерства обороны РФ, хотя его карточка и исчезла с сайта оборонного ведомства.
6 сентября член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин сообщил, что Суровикину нашли «неплохую» должность, связанную с деятельностью «по СНГ».
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«Мне лично ничего неизвестно», — сказал депутат.
6 сентября член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин сообщил, что Суровикину нашли «неплохую» должность, связанную с деятельностью «по СНГ».
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Александр Бойцов