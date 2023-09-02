Депутат ГД Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГД РФ
Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Сергей Скол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.
Сокол попал в городскую больницу Абакана 21 июля с перитонитом. По этому поводу ему была проведена операция. Затем парламентария выписали, но 31 августа его вновь госпитализировали из-за резко наступивших осложнений. В настоящее время речь о выписке пока не идет.
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