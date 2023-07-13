Депутат ГД Турчак раскритиковал Гурулева за публикацию выступления генерала Попова

Фото: сайт Кремля
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что выступление командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова не было публичным.
Он пояснил, что обращение генерала было размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-армии. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Комментируя высказывание депутата Госдумы Гурулева, Турчак заявил, что то, что он сделал из обращения Попова политическое шоу, должно оставаться на его совести. Сенатор подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики, а генерал Попов является тем командиром, которым можно гордиться.
Напомним, прежде генерал Попов сообщил, что был отстранен от выполнения должностных обязанностей после доклада о положении дел на передовой.
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Комментируя высказывание депутата Госдумы Гурулева, Турчак заявил, что то, что он сделал из обращения Попова политическое шоу, должно оставаться на его совести. Сенатор подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики, а генерал Попов является тем командиром, которым можно гордиться.
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Анастасия Крестьянова