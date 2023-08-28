Депутат Госдумы Чернышов готовит законопроект об ответственности за брошенные шприцы

Фото: istockphoto/Goami
Вице-спикер Государственной думы, депутат от ЛДПР предлагает ввести уголовное наказание за брошенные в общественных местах использованные шприцы. Соответствующий законопроект он планирует внести на рассмотрение нижней палаты парламента в осенней сессии.
Парламентарий отметил, что за последнее время несколько человек пострадали из-за выброшенных или даже специально оставленных использованных шприцев. Чернышов заявил, что такие инциденты несут прямую угрозу здоровью и жизни людей. Поэтому необходим закон, предусматривающий реальное наказание за такой безответственный поступок, как оставление шприца в общественном месте, заключил депутат.
Читайте также:
Врач Чернышова рассказала, чем может заболеть девочка после укола шприцем с мефедроном
Уголовное дело возбудили после того, как ребенок укололся шприцом с мефедроном в автомобиле Belka Car
10-летняя девочка укололась шприцом с мефедроном в машине Belka Car
Александр Бойцов