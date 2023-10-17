Депутат Госдумы Хамзаев обвинил Анатолия Чубайса в госизмене

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обвинил в государственной измене живущего ныне в Израиле экс-главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Он призвал проверить работу Чубайса в РАО «ЕЭС России», а также на предмет вывода денег из России.
По словам Хамзаева, решительно непонятно, на какие средства Анатолий Чубайс живёт за границей, откуда у него финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и оказывать помощь гражданам Израиля. Парламентарий уточнил, что соответствующие запросы будут им направлены в ФСБ и Следственный комитет.
Ранее бывшего главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса обнаружили в Израиле разбирающим гуманитарную помощь пострадавшим в результате обстрелов палестинскими боевиками ХАМАС. Разбирать гуманитарную помощь Чубайсу помогает его супруга, режиссёр Авдотья Смирнова.
По словам президента России Владимира Путина, который вспомнил о бывшем главе «Роснано», Чубайс просто «удрал» из России. После этого в корпорации образовалась «финансовая дыра».
Читайте также:
Стало известно, чем занимается Чубайс после возвращения в Израиль
Чубайса заметили в аэропорту Риги после высказывания Путина о нем
Путин рассказал о финансовой дыре в «Роснано» после ухода Чубайса
Ранее бывшего главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса обнаружили в Израиле разбирающим гуманитарную помощь пострадавшим в результате обстрелов палестинскими боевиками ХАМАС. Разбирать гуманитарную помощь Чубайсу помогает его супруга, режиссёр Авдотья Смирнова.
Читайте также:
Стало известно, чем занимается Чубайс после возвращения в Израиль
Чубайса заметили в аэропорту Риги после высказывания Путина о нем
Путин рассказал о финансовой дыре в «Роснано» после ухода Чубайса
Артем Путинцев