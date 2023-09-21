Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что основным вызовом для Украины является Польша, которая, по его словам, давно проявляет интерес к западноукраинским территориям.
«Главным врагом Украины сегодня можно считать Польшу, которая уже давно присматривается к западноукраинским землям. Польша заинтересована в ослаблении Украины и не скрывает своих экономических амбиций. Даже несмотря на ранее дружественные отношения, когда поляки называли себя лучшими братьями Украины, сейчас интересы столкнулись, и дружбе пришел конец», - заявил он Шеремет.Шеремет также подчеркнул, что, по его мнению, украинскому народу стоит осознать, что дружба с Польшей и, более широко, с Западом, может оказаться опасной для Украины, и что это не приносит реальных выгод.
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