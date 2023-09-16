Депутат Госдумы Сергей Сокол решил сдать мандат

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Комиссия Государственной думы по вопросам мандатов внесла на рассмотрение палаты проект постановления, касающийся досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Сокола. Документ опубликован в думской электронной базе.
Согласно данному проекту, полномочия депутата, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу № 35 в Республике Хакасия, будут считаться прекращенными с 15 сентября 2023 года на основании его собственного письменного заявления об отставке. Рассмотрение данного документа на пленарном заседании Госдумы назначено на 19 сентября.
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