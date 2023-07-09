Депутат Госдумы Белик: слова Эрдогана не означают содействия во вступлении Украины в НАТО

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что утверждения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о достойности Украины стать членом НАТО не обязательно означают, что Анкара будет активно поддерживать принятие этой страны в альянс, сообщает РИА Новости.
«Высказывания турецкого лидера о поддержке Украины соответствуют линии, которую преследуют страны НАТО, но это не гарантирует, что результаты этих переговоров как-то повлияют на общую ситуацию», — заметил он.Читайте также:
Эрдоган: Турция не позволила испортить отношения с Россией
Депутат Шонус призвал Эрдогана отказаться от политики «и нашим, и вашим»
Читатели Haber 7 заявили, что происходящее на Украине – на совести Зеленского
Артем Кузьмин