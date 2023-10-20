Депутат Госсовета Татарстана Хамаев извинился перед Кадыровым

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Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев принёс извинения за своё эмоциональное выступление на заседании парламента региона. Об этом пишет «Коммерсант».
Позднее Хамаев принёс свои извинения за эмоциональное выступление, заявив, что лишь высказал своё личное мнение. Он извинился, поскольку осознал, что такие слова могут навредить взаимоотношениям между народами.
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Анастасия Чинкова