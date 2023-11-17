Депутат Хамзаев предложил лишить зарплат коллег, голосовавших против бюджета

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил месяц не выплачивать зарплату чиновникам, отдавшим голос против принятия бюджета РФ.
Сегодня в Госдуме одобрили в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. «За» отдали свои голоса 325 депутатов, «против» — 81.
Хамзаев считает, что нужно прекратить выплачивать зарплаты тем, кто проголосовал против федерального бюджета. Потому что они готовы отдать голос против финансирования социальной направленности, так как не согласны с этим. Но сами не подстрахованы, заявил депутат.
Сообщалось, что в бюджете на 2024-2026 годы выделили средства на выполнение всех социальных обязательств, а также структурную перестройку экономики и укрепление обороны. В 2024 году бюджетные доходы увеличатся почти на 29%. При этом более 2/3 доходов (67,2%) не имеют зависимости от нефти и газа.
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Хамзаев считает, что нужно прекратить выплачивать зарплаты тем, кто проголосовал против федерального бюджета. Потому что они готовы отдать голос против финансирования социальной направленности, так как не согласны с этим. Но сами не подстрахованы, заявил депутат.
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Мария Фирсова