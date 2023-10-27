Депутат Картаполов о ядерной войне: «Сейчас угрозы нет»

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил увереннгость в том, что сейчас в мире нет ядерной угрозы из-за политической расстановки сил.
«В 1960-е годы реальная была угроза применения ядерного оружия. А что нужно сделать? Нужно, чтобы США ответственно относились к своим обязанностям как государство, обладающее наибольшим запасом ядерного оружия, как наши партнёры по договорному процессу об ограничении стратегических вооружений, тогда всего этого можно избежать. Если США продолжат вести себя так, как ведут, всё может быть хуже. Сейчас угрозы нет. Разговоров много, а угрозы нет», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру парламентарий.
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