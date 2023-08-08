Депутат Константинов объяснил причину отказа Зеленского от мирных переговоров

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Москва не раз заявляла, что готова к переговорам с Украиной, но киевские власти запретили их на законодательном уровне. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов объяснил, почему Зеленский и украинская верхушка боятся прекращения конфликта.
Как отметил Константинов, любая «заморозка» конфликта запустит процесс «разморозки» мозгов украинцев. И тогда у них возникнет много вопросов к правителям и лично к Зеленскому, на которые те не смогут ответить. Поэтому прекращение военных действий стало бы для них личной катастрофой, заключил депутат.
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