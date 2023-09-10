Депутат Майданов: практика ДЭГ со временем может стать основной

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов не исключил, что практика дистанционного электронного голосования со временем станет основной.
«Я уверен, что электронное голосование – хороший путь для молодёжи, потому что молодёжь не проникнута советскими традициями, как мы. Всегда удобно зайти, заполнить необходимые графы и поставить галочку напротив своего кандидата. Думаю, что эта практика через какое-то время станет основной, потому что мы живём в ХХI веке, и это просто удобно», – сказал Майданов.С другой стороны, продолжил он, поход на выборы – это всегда праздник.
«Сейчас не самое весёлое время, и не на всех избирательных участках играет музыка. Но когда мы шли с родителями на выборы, это были какие-то продуктовые точки, бутерброды, шашлыки, художественная самодеятельность. Даже ребёнком, идя на участок, я ощущал атмосферу праздника», – поделился Майданов.Сам он рассказал, что отдал свой голос на избирательном участке в Гимназии №14 в городе Одинцове.
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