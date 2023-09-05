Депутат Матвеев: Госдума рассмотрит законопроект о возвращении перехода на летнее время

Фото: istockphoto/Roman Stavila
Профильный комитет Государственной думы РФ рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательны отзыв правительства. Об этом заявил депутат ГД Михаил Матвеев.
В беседе с РИА Новости парламентарий подчеркнул, что, согласно проекту, восстановить переход на летнее время планируется с марта 2024 года, поэтому до означенного времени нижняя палата парламента должна определиться, станет ли проект законом.
Законопроект был внесен в Госдуму 21 июня. Он предусматривает перевод часов на один час вперед в период с марта по октябрь. Необходимость этого авторы объясняют тем, чтобы в указанный период на один час позже наступал рассвет и темное время суток. В России переход на летнее и зимнее время осуществлялся до 2012 года, а в большинстве европейских стран он применяется до сих пор.
Правительство РФ не поддержало идею возвращения к сезонному переводу часов.
Читайте также:
Вице-спикер ГД Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
В ЛДПР предложили ввести ежегодную выплату на школьника в размере прожиточного минимума
В Госдуме предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей
Законопроект был внесен в Госдуму 21 июня. Он предусматривает перевод часов на один час вперед в период с марта по октябрь. Необходимость этого авторы объясняют тем, чтобы в указанный период на один час позже наступал рассвет и темное время суток. В России переход на летнее и зимнее время осуществлялся до 2012 года, а в большинстве европейских стран он применяется до сих пор.
Читайте также:
Вице-спикер ГД Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
В ЛДПР предложили ввести ежегодную выплату на школьника в размере прожиточного минимума
В Госдуме предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей
Александр Бойцов