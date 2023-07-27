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Депутат Милонов предложил создать компьютерную игру, обучающую работе оператора БПЛА

27 июля 2023, 10:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать компьютерную симулятор-игру, в которой можно получить навыки работы оператора беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, компьютерные игры могут помочь в воспитании подрастающего поколения, в прививании им патриотизма, а также поспособствуют выбору будущей профессии.

«Прошу Вас оценить идею о разработке современного компьютерного симулятора-игры про будни оператора дронов. Очевидно, что в будущем стране потребуются специалисты в этой отрасли, а популяризация данной профессии через игру станет лучшей рекламой такой формы служения Родине», — предаёт RT обращение Милонова к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.


Депутат подчеркнул, что необходимо создать реалистичную графику, чтобы максимально точно передать деятельность специалистов этой отрасли.

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#профессии
#депутат
#игры
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Ким Чен Ын показал Шойгу новые БПЛА, похожие на американские
27 июля 2023, 10:36

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Лидер КНДР Ким Чен Ын продемонстрировал министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу новые северокорейские беспилотники, очень напоминающие американские дроны. Такая информация следует из фотографий ЦТАК.
25 июля военная делегация из России во главе с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. 27 июля Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку вооружений в северокорейской столице, а также торжественный гала-концерт по случаю 70-летия победы КНДР в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

Внимание Шойгу особенно привлекли два образца БПЛА, фотографии которых представлены в полёте, что указывает на то, что КНДР разработала и уже провела их испытания.

Согласно данным южнокорейского агентства Рёнхап, один из беспилотников похож на американский ударно-разведывательный MQ-9 Reaper. При этом другой идентичен разведывательному RQ-4 Global Hawk, что их можно спутать. По предварительным данным, для создания этих БПЛА была использована информация, полученная от хакеров.

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#сергей шойгу
#концерт
#испытания
#бпла
#министр
#информация
#кндр
#переговоры
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Фракция ЛДПР предложила ввести налоговый вычет за лечение участников СВО
27 июля 2023, 09:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Думская фракция ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет для тех, кто помогает в лечении участников специальной военной операции. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
В своем телеграм-канале он написал, что в Центры правовой поддержки участников СВО и членов их семей стекаются обращения со всей страны. Бойцам нужна помощь, причем немедленно. Очередь от трех месяцев на протезирование Слуцкий назвал совершенно недопустимым проявлением отношения к тем, кто рискует своей жизнью и здоровьем, защищая Родину.

ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет в сумме 13% для тех, кто оплачивает высокотехнологичную медицинскую помощь участникам СВО. Причем отталкиваться следует от потраченной суммы, а не руководствоваться лимитом 120 тысяч рублей. Такая мера, отметил Слуцкий, поможет привлечь частные компании и обеспечить быструю адресную помощь раненым бойцам. Также предлагается возмещать часть затрат и на обычные медицинские услуги.

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В Запорожской области обличили очередную ложь Киева
Рогов назвал заявление Галущенко о взрыве на ЗАЭС ложью
27 июля 2023, 08:02

Фото: iStock/vlastas

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ложью заявление министр энергетики Украины Германа Галущенко о взрыве на Запорожской АЭС, в интервью «РИА Новости».
Ранее Галущенко заявил, что реактор на ЗАЭС может рвануть в любой момент, поскольку Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности станции.  

«Это абсолютная ложь и элемент психологической операции. Представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков. На атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности», - прокомментировал ситуацию Рогов.  

Ранее стало известно, что четвертый и пятый блоки Запорожской АЭС перевели в режим «останова» для технических работ. Четвертый блок перевели в режим «горячий останова» для обеспечения станции паром. Пятый же – в режим «холодный останов» для техосвидетельствования.

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США извлекли неверные уроки из Корейской войны

Украина станет жертвой президентских выборов в США


#сша
#украина
#аэс
#станции
#магатэ
#заэс
#рогов
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США извлекли неверные уроки из Корейской войны
GT: Китай сможет ответить на агрессию со стороны США
27 июля 2023, 07:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китай стал значительно сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику США, пишет издание Global Times.
«Самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными», - прокомментировали ситуацию журналисты.  

По мнению издания, американские политики извлекли неверные выводы из Корейской войны, и сейчас пытаются подтолкнуть Вашингтон к новым конфликтам и военным столкновениям. При том, что, по мнению GT, Корейская война стала «крупнейшим поражением американской армии в истории».  

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#сша
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Yonhap: Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне выставку вооружений
27 июля 2023, 07:24

Фото: Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК)

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой КНДР Ким Чен Ыном и передал ему личное послание от российского президента Владимира Путина, передает агентство Yonhap. После прошедших переговоров оба политика посетили выставку вооружений в северокорейской столице, а также торжественный гала-концерт по случаю 70-летия победы КНДР в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отметило, что переговоры Шойгу и Ким Чен Ына «послужили поводом для дальнейшего укрепления сотрудничества в условиях постоянно меняющейся региональной и международной обстановки в сфере безопасности».



Ранее сообщалось, что Шойгу провел в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой — министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом. В российском оборонном ведомстве позже сообщили, что в ходе переговоров, министры обсудили сотрудничество и взаимодействие своих министерств.

Сергей Шойгу прибыл в КНДР совместно с военной делегацией. Российская сторона примет участие в торжестве, которое посвящено 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.

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#сергей шойгу
#сотрудничество
#кндр
#переговоры
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В Крыму назвали новые угрозы Зеленского «брехливым терроризмом»
Глава парламента Крыма Константинов назвал новые угрозы Зеленского «брехливым терроризмом»
27 июля 2023, 06:18

Руководитель парламента Республики Крым Владимир Константинов назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке захвата российского полуострова «брехливым терроризмом». Об этом пишет РИА Новости.
Глава крымского парламента отметил, что Украина должна отчитываться перед иностранными «хозяевами», а Киеву больше не о чем говорить.

«А поскольку говорить для них — едва ли не главное занятие, то этакий «брехливый терроризм» идёт у них впереди реальных дел. Вот и посылают они каждый день угрозы нам. А вместе с тем — пытаются отвлечь и западную публику, убедить хозяев, что они ещё вполне состоятельны для дальнейшего стратегического использования», — цитирует агентство слова Константинова.

Он добавил, что для киевских властей переход к активным террористическим действиям является естественным.

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#украина
#сво
#крым
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ЦТАК: Министр обороны России Шойгу встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном
27 июля 2023, 03:31

Фото: iStock/Motortion

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Агентство отметило, что встреча Шойгу с Ким Чен Ыном послужит дальнейшему углублению связей между двумя странами.

Сергей Шойгу прибыл в КНДР совместно с военной делегацией. Российская сторона примет участие в торжестве, которое посвящено 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.

Ранее сообщалось, что Шойгу провел в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой — министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом. В российском оборонном ведомстве позже сообщили, что в ходе переговоров, министры обсудили сотрудничество и взаимодействие своих министерств. 

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#сергей шойгу
#кндр
#переговоры
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Зеленский подтвердил ряд попаданий по Украине
Зеленский сообщил о «нескольких попаданиях» из-за атаки по территории Украины
27 июля 2023, 02:37

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате серии взрывов по стране были зафиксированы попадания. Об этом он сказал в ходе обращения в своем Телеграм-канале.
«Есть несколько попаданий», — проинформировал украинский лидер.

Другие подробности Зеленский сообщать не стал.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#президент
#бпла
#сво
#зеленский
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МВД РФ: Выдавшая ордер на арест Путина судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск
27 июля 2023, 02:18

Фото: iStock/Monique_Shaw

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена МВД России в уголовный розыск. Это следует из данных базы розыска министерства.
Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому сама постановка вопроса решения суда неприемлема, а любые его решения с точки зрения права являются ничтожными.

Следственный комитет РФ заявил, что ордеры, выданные в отношении Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой не законны, и заочно предъявил обвинение прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли ордер на арест российского лидера. 

Фигурантами дела являются прокурор МУС Карим Хан (также объявленный в розыск МВД РФ), а также судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.

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#суд
#мвд
#розыск
#ск рф
#владимир путин
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