Депутат Милонов предложил создать компьютерную игру, обучающую работе оператора БПЛА

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать компьютерную симулятор-игру, в которой можно получить навыки работы оператора беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, компьютерные игры могут помочь в воспитании подрастающего поколения, в прививании им патриотизма, а также поспособствуют выбору будущей профессии.
Депутат подчеркнул, что необходимо создать реалистичную графику, чтобы максимально точно передать деятельность специалистов этой отрасли.
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«Прошу Вас оценить идею о разработке современного компьютерного симулятора-игры про будни оператора дронов. Очевидно, что в будущем стране потребуются специалисты в этой отрасли, а популяризация данной профессии через игру станет лучшей рекламой такой формы служения Родине», — предаёт RT обращение Милонова к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.
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Анастасия Чинкова