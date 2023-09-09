Депутат Мособлдумы Голубков проверил работу избирательных участков в Одинцово

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Депутат Московской областной Думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков посетил избирательные участки в селе Успенское и поселках Горки-10 и Назарьево Одинцовского административного округа Московской области.
Дмитрий Голубков отметил, что все участки оборудованы в соответствие со всеми требованиями, везде размещены информационные стенды с кандидатами. Избирательные комиссии и общественные наблюдатели работают слаженно и четко, настрой у всех позитивный. Депутат отметил, что жители Подмосковья в эти три дня, когда проходит голосование, не просто выбирают губернатора, но и определяют, по какому пути пойдет развитие региона, какое будущее его ожидает.
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