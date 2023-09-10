Депутат Мособлдумы Легков назвал организацию выборов идеальной

Фото: Мособлизбирком
Российский лыжник, олимпийский чемпион в 50-километровом марафоне, серебряный призёр в эстафете, депутат Мособлдумы Александр Легков принял участие в выборах на участке в Красноармейске.
«Мы не только сами голосуем, но ещё и объезжаем участки. Всё проходит в штатном режиме, люди идут, явка хорошая. Везде всё спокойно и тихо. Избиратели в хорошем настроении, они с удовольствием приходят голосовать. Для всех это праздник», – поделился Легков.Он также побывал в Ситуационном центре штаба общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье и оценил его работу.
«С моей точки зрения, всё идеально. Я очень рад, что в Московской области всё организовано на хорошем профессиональном уровне. Здесь видно всю нашу Московскую область, где как голосуют. Плюс здесь работают общественники, которые в очередь встают, чтобы проверит, везде ли всё хорошо. Есть люди, которые не уверены, что всё везде прозрачно. После этого их мнение меняется», – отметил депутат.В Московской области завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.
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