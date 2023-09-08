Депутат Мособлдумы Рожнов оценил явку в первый день голосования

Фото: Мособлизбирком
Явку избирателей на участки в Подмосковье можно назвать достаточно высокой для первого дня голосования. Такое мнение высказал зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов.
«У нас высокая явка для первого из трёх дней голосования. Процесс идёт активно. Для обеспечения прозрачности и легитимности выборов задействованы все партии и все общественные силы. Наша задача – чтобы всё прошло без эксцессов», – сказал депутат.Отдельно Рожнов отметил важную роль наблюдателей в обеспечении прозрачности и открытости народного волеизъявления.
Для удобства жителей голосование в регионе проводится три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – впервые с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке.
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