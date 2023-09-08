Депутат Мособлдумы Шапкин рассказал, почему ни разу не пропускал выборы

Фото: Мособлизбирком
Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, координатор регионального партийного проекта «Чистый лес» в Московской области Владимир Шапкин принял участие в выборах на участке в городском округе Щёлково.
«Выборы я посещаю с момента совершеннолетия и ни одного голосования не пропустил. Это выбор будущего, а сегодня мы выбираем будущее нашего Подмосковья, которое бурно развивается. Много сделано за пятилетний период практически во всех сферах», – пояснил Шапкин.В Московской области проводятся выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
Жители региона также впервые воспользоваться электронным дистанционным голосованием.
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Лора Луганская