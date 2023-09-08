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Депутат Мособлдумы Шапкин рассказал, почему ни разу не пропускал выборы

08 сентября 2023, 19:02
Фото: Мособлизбирком

Фото: Мособлизбирком

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, координатор регионального партийного проекта «Чистый лес» в Московской области Владимир Шапкин принял участие в выборах на участке в городском округе Щёлково.
«Выборы я посещаю с момента совершеннолетия и ни одного голосования не пропустил. Это выбор будущего, а сегодня мы выбираем будущее нашего Подмосковья, которое бурно развивается. Много сделано за пятилетний период практически во всех сферах», – пояснил Шапкин.
В Московской области проводятся выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.


Всего в муниципалитете работают 125 избирательных участков. Проголосовать можно 8, 9 и 10 сентября. Все три дня они будут открыты с 8:00 до 20:00.

Жители региона также впервые воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

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#подмосковье
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В подмосковной УИК впервые применили оперативную связь с Мособлизбиркомом
08 сентября 2023, 19:13

Фото: Мособлизбирком

Одна из участковых комиссий Подмосковья впервые воспользовалась возможностью оперативно выйти на прямую связь с Мособлизбиркомом. Состоялось первое такое включение Мособлизбиркома, ТИК города Пушкино и УИК № 2425.
Темой разговора стала выработка чётких действий по проверке предполагаемого вброса бюллетеней на избирательном участке, говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.
 
Видеосъемку предполагаемого нарушения сделал неаккредитованный представитель СМИ. Решением УИК стационарный ящик был опечатан, голосование проводится в другой ящик. Решение о признании или не признании бюллетеней недействительными может быть принято при подведении итогов голосования. 
 
В этом году впервые в Московской области все избирательные участки оснащены веб-камерами для оперативной связи избирательной комиссии региона с УИК и совместного решения спорных вопросов.

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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
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МИД РФ вызвал посла Армении Арутюняна из-за недружественных действий Еревана
08 сентября 2023, 18:57

Фото: iStock/irgit

Российский МИД вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна из-за нескольких недружественных шагов со стороны Еревана. Об этом сообщили в ведомстве.
«В МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В.Арутюнян, которому сделано жесткое представление», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Москва возмущена запуском в республике процесса ратификации Римского статута МУС. Кроме того, за недружественный шаг принята поездка супруги премьер-министра Никола Пашиняна на Украину, во время которой она передала гуманитарную помощь Киеву. Также проведение на территории Армении военных учений с участием США расценено Россией недружественным шагом.

Нота протеста была передана и в связи с оскорбительными заявлениями председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна по отношению к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и всему министерству. Москва при этом озабочена и задержанием в Армении блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна.

Однако российский МИД отмечает, что Россия и Армения продолжают оставаться союзниками, и все соглашения продолжат выполняться на благо граждан обеих стран.

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#сша
#россия
#мид
#супруги
#отношения
#армения
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Подоляк назвал ООН фиктивной организацией, фактически несуществующей
08 сентября 2023, 18:51

Фото: iStock/Askolds

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ООН является фиктивной организацией и от нее не стоит ожидать каких-либо действенных решений. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «24 канал».
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский выступит и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, для того, чтобы говорить о конфликте, однако существенных изменений в позиции ООН от этого не ожидается. Подоляк подчеркнул, что ООН не является учреждением, которое может на что-то повлиять.

«Это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы, финансировать работу такой комиссии, которую возглавляет, например, субъект Эрик Месе. Он не видит проявлений геноцида в этой войне со стороны России», - заявил Подоляк.

Он добавил, что от ООН не стоит ожидать каких-то действенных решений, добавив, что ООН и подобные организации фактически не существуют. При этом Зеленский использует их площадку лишь для того, чтобы привлечь еще больше внимания к конфликту на Украине.

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#конфликт
#президент
#оон
#владимир зеленский
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В Пушкине опечатали урну для голосования после сообщения о предполагаемом нарушении
08 сентября 2023, 18:20

Фото: Мособлизбирком

Мособлизбирком проверил сообщение о предполагаемом вбросе избирательных бюллетеней на избирательном участке № 2425 в городском округе Пушкино. Видеосъемку предполагаемого нарушения сделал неаккредитованный представитель СМИ.
«Решением УИК стационарный ящик опечатан, голосование проводится в другой ящик. Решение о признании или не признании недействительными бюллетеней в этом ящике для голосования может быть принято при подведении итогов голосования», – говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома. 
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.

В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.  

935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.  

Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.   В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.

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#мособлизбирком
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#голосование
#подмосковье
#московская область
#участок
#пушкино
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В Киеве раскрыли, зачем Блинкен срочно приехал на Украину
«Страна.ua»: Блинкен хотел склонить Зеленского к перемирию с Россией
08 сентября 2023, 18:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политолог Руслан Бортник выразил мнение, что госсекретарь США Энтони Блинкен мог внепланово посетить Украину для того, чтобы убедить украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией. Об этом сообщает «Страна.ua».
По данным издания, Блинкен приехал в Киев в преддверии ожидаемого визита Зеленского в Нью-Йорк на мероприятия Генеральной ассамблеи ООН, которые запланированы на 18–19 сентября. Однако госсекретарь США приехал гораздо раньше и захотел лично увидеться с украинским президентом и другими политическими деятелями.

Бортник утверждает, что одна из причин визита Блинкена — это подготовка встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом. 

Ранее бывший американский разведчик ВС США Тони Шаффер в эфире Real America’s Voice заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен прикрывает провал Вооруженных сил Украины.

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#сша
#подготовка
#мид
#мероприятия
#оон
#всу
#киев
#блинкен
#активы
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Польша продлит запрет на импорт зерна из Украины независимо от решения ЕС
08 сентября 2023, 17:41

Фото: iStock/delray77

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко заявил, что Варшава продлит запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября, даже Еврокомиссия примет иное решение.
Он подчеркнул, что ясно дал понять еще в июле, что Польша не допустит открытия новых сельскохозяйственных рынков, независимо от того, какое решение примет ЕС.

«Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и с 15 сентября далее введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Европейского союза, или мы реализуем этот шаг сами», — заявил Моравецкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу иском в международный арбитраж при продлении после 15 сентября запрета на ввоз украинского зерна. Зеленский подчеркнул, что Киев категорически против дальнейших ограничений на экспорт зерна.

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#зерно
#экспорт
#мид
#запрет
#польша
#ес
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Эстония хочет первой узаконить конфискацию активов России
08 сентября 2023, 16:58

Фото: iStock/diegograndi

Эстония хочет первой среди стран Евросоюза узаконить конфискацию российских активов в пользу Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкну, передает агентство Блумберг.
«Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов, находящихся под санкциями, для финансирования восстановления Украины», - говорится в сообщении агентства.

По его словам, законопроект будет одобрен в течение предстоящих двух недель. Далее он направится в парламент.

Согласно информации, предоставленной министерством финансов США, замороженные суверенные активы России, которые были подвергнуты блокировке со стороны Запада, предварительно оцениваются в сумму в 280 миллиардов долларов. Основная часть этих финансов находится в странах Европейского Союза.

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#всу
#эстония
#активы
#рф
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Глава подмосковных профсоюзов Кабанова рассказала, почему нужно прийти на выборы
08 сентября 2023, 16:52

Фото: Мособлизбирком

Профсоюзы активно образом участвуют сегодня в выборах в Подмосковье. Об этом заявила член экспертного Совета при Мособлдуме, председатель Московского областного объединения организаций профсоюзов Валентина Кабанова.
«Мы та организация, которая представляет разные слои населения – от молодёжи до ветеранов, которые одни из первых обращаются к нам за помощью в части электронного голосования. Это сегодня особенно актуально и в Подмосковье проходит впервые», – отметила Кабанова, слова которой приводятся на сайте Мособлдумы. 
По её словам, в этом непростое время необходимо сплотиться и сделать всё, чтобы Подмосковье процветало. Это, по мнению Кабановой, возможно только с сильной, любящей свою стран командой. Поэтому нужно прийти на выборы и отдать голос за достойного кандидата.   Голосование в Московской области проходит в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. В эти дни проводятся выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
 
Жители региона могут не только традиционно проголосовать на избирательных участках, но и впервые воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.
 
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В Подмосковье не зафиксировано серьёзных нарушений в ходе голосования

#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#подмосковье
#московская область
#профсоюзы
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Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии по ввозу зерна с Украины
08 сентября 2023, 16:43

Фото: iStock/Velishchuk

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза украинского зерна.
По словам Моравецкого, нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза, не произойдет. 

Напомним, Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. По его словам, открытие рынка для реализации зерновой сделки может навредить интересам польских фермеров.

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