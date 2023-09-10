Депутат Мособлдумы Жолобов оценил общественное наблюдение за выборами

Фото: Мособлизбирком
Замруководителя фракции «Единая Россия» Мособлдумы Олег Жолобов высоко оценил работу информационный центр мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Подмосковье
«Очень классно! Я работал на десяти Олимпийских играх и очень много повидал. Это очень качественный шаг, когда ты постоянно видишь картинку, постоянно общаешься с наблюдателями, когда сюда приезжают люди. Это открыто, прозрачно. Молодцы», – сказал депутат.Жолобов побывал на 25 избирательных участках. По его мнению, организация процесса голосования – на высшем уровне.
«Выборы проходят комфортно, спокойно и достойно. Я был на разных участках: и на сельских территориях, и в небольших клубах, и в центре городского округа Домодедово. Поток идёт. Всё очень спокойно, доброжелательно. Есть наблюдатели. Я видел в Домодедове много блогеров, молодых ребят. Они сами пишут на выборах, никто им ничего не диктует», - поделился наблюдениями Жолобов.В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00.
Читайте также:
Явка на участки на выборах в Подмосковье к полудню превысила 46,5%
Глава ЦИК Памфилова призвала наблюдателей не спать под камерами
В ЦИК России назвали Подмосковье одним из лидеров по прозрачности и удобству голосования
Лора Луганская