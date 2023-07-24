Депутат Нилов оценил идею Ozon принимать на работу людей с судимостью

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею трудоустройства людей с судимостью. Об этом сообщает Общественная служба новостей (ОСН).
Компания Ozon в рамках проекта «Ozon без осуждения» планирует трудоустроить более 500 заключённых с мягким режимом отбывания наказания. Планируется привлечь их к работе на складах Ростова-на-Дону, Казани и Московской области.
Депутат в беседе с ОСН напомнил, что согласно российскому законодательству, заключённые обязаны работать, чтобы иметь некую сумму для жизни после выхода на свободу. Он также подчеркнул, что многие осуждённые, выходя из тюрьмы, остаются ни с чем, поскольку не имеют финансовой возможности для приобретения жилья и даже для покупки лекарств.
Именно поэтому парламентарий положительно оценил нововведение, сказав, что оно поспособствует «формированию будущей подушки безопасности».
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Депутат в беседе с ОСН напомнил, что согласно российскому законодательству, заключённые обязаны работать, чтобы иметь некую сумму для жизни после выхода на свободу. Он также подчеркнул, что многие осуждённые, выходя из тюрьмы, остаются ни с чем, поскольку не имеют финансовой возможности для приобретения жилья и даже для покупки лекарств.
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Анастасия Чинкова