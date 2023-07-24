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Депутат Нилов оценил идею Ozon принимать на работу людей с судимостью

24 июля 2023, 17:09

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею трудоустройства людей с судимостью. Об этом сообщает Общественная служба новостей (ОСН).
Компания Ozon в рамках проекта «Ozon без осуждения» планирует трудоустроить более 500 заключённых с мягким режимом отбывания наказания. Планируется привлечь их к работе на складах Ростова-на-Дону, Казани и Московской области.

Депутат в беседе с ОСН напомнил, что согласно российскому законодательству, заключённые обязаны работать, чтобы иметь некую сумму для жизни после выхода на свободу. Он также подчеркнул, что многие осуждённые, выходя из тюрьмы, остаются ни с чем, поскольку не имеют финансовой возможности для приобретения жилья и даже для покупки лекарств.


Именно поэтому парламентарий положительно оценил нововведение, сказав, что оно поспособствует «формированию будущей подушки безопасности».

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#Ozon
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#заключённые
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Италия поддержала усилия по возобновлению зерновой сделки
Премьер Италии Мелони заявила о поддержке усилий по возобновлению зерновой сделки
24 июля 2023, 17:05

Фото: iStock/okfoto

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что страна поддерживает усилия по возобновлению зерновой сделки.
Она также призвала Москву пересмотреть решение о выходе из зернового соглашения. Об этом Мелони заявила в ходе своего выступления на продовольственной встрече ООН в Риме.

Премьер-министр Италии отметила важность зерновой сделки и сообщила, что ее прекращение сильно отразилось на распределении зерна в мире. По ее словам, во всем мире украинский конфликт сказался на инфляции и росте цен на энергоресурсы. Мелони добавила, что Италия продолжит призывать Россию к возобновлению сделки и приложат все усилия для возобновления инициативы. 

Напомним, Россия прекратила действие зернового соглашения 18 июля, ввиду невыполнения договорённостей сторонами сделки. 

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#зерновая сделка
#Италия
#Россия
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Право на кредитные каникулы для россиян станет бессрочным с 1 января 2024 года
24 июля 2023, 16:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому закрепляется на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы по потребительским кредитам (займам). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отсрочка по платежам на шесть месяцев по потребительским кредитам будет доступна для граждан, которые взяли в долг от 450 тысяч до 1,6 миллиона рублей, передает «Коммерсант». В течение льготного периода не допускается начисление пеней и штрафов по платежам, обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такой закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — уменьшить риск невозврата долга. Например, если человек заболел и его доход снизился на 30%, он сможет полгода не вносить платежи по кредиту.

Такая мера вводилась в 2020 году в период пандемии и затем ее действие неоднократно продлевалось. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

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#закон
#Путин
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Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний Минюста РФ
24 июля 2023, 16:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предупреждения либо предписания министерства юстиции РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, сумма штрафа может достигать 300 тысяч рублей.

Невыполнение в установленный срок законного предписания или предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

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#Путин
#закон
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#штраф
#предписание
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В Казахстане и Узбекистане приостановили работу российской платежной системы
«Казпочта» с 20 июля приостановила обслуживание переводов системы «Юнистрим»
24 июля 2023, 16:06

Фото: iStock/freedarst

Национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» и крупнейший банк Узбекистана Халк банк приостановили обслуживание переводов российской платежной системой «Юнистрим».
Об этом сообщает кол-центр «Казпочты». 

По словам представителя национальной почты Казахстана, решение о приостановке обслуживания связано с санкциями, которые ввели США. Оператор не назвала сроки возобновления платежных операций. 

Рестрикции против ряда российских кредитных организаций были введены Вашингтоном 20 июля. Санкционная политика, по мнению США, позволит отключить Россию от системы финансов на мировом уровне. 

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#платежные системы
#«Юнистрим»
#Казахстан
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NPK: Лидер норвежской партии Rødts («Красные») покинул пост после совершения кражи очков
24 июля 2023, 16:06

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Глава норвежской партии Rødts («Красные») Бьёрнар Мокснес ушел в отставку после того, как украл пару солнечных очков из магазина в аэропорту Гардемуэн. Об этом сообщил телеканал NPK.
Уликой против политика послужила запись с камер видеонаблюдения. Позже Мокснесу пришлось заплатит штраф в размере трех тысяч крон (около 312 долларов США). В своих соцсетях бывший партийный лидер написал, что он совершил большую ошибку, когда украл очки. Но еще большая ошибка заключалась в том, как он вел себя позже. Он также добавил, что сожалеет о сделанном и просит прощения за свой поступок.

Бьёрнар Мокснес возглавлял партию Rødts в течение 11 лет. Теперь новым председателем станет Мари Сневе Мартинюссен. Она уже заявила, что Мокснес уже принял последствия своего проступка, и на этом вопрос закрыт. Бывший лидер сохранит свое членство в партии и место в парламенте Норвегии.

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#кража
#очки
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Главы МИД России, Армении и Азербайджана проведут переговоры в Москве
Лавров 25 июля обсудит с главами МИД Азербайджана и Армении урегулирование по Карабаху
24 июля 2023, 15:07

Фото: сайт Кремля

Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут 25 июля в Москве трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры, об этом сообщает МИД РФ.
В рамках встречи, министры обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и проанализируют пути урегулирования конфликта.

Встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет в Москве 25 июля. Уточняется, что министры обсудят выполнение трехсторонних договоренностей и разработают пути деэскалации кризиса. 

Накануне сообщалось, что Сергей Лавров и глава МИД Ирана обсудили встречу с коллегами из САР и Турции, первый этап которой, состоялся в мае. 

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#Лавров
#МИД РФ
#переговоры
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ЮНЕСКО осудила убийство журналиста Журавлева
Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство российского журналиста на Украине
24 июля 2023, 14:45

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне проведения СВО.
Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

Азуле выразила сожаление в связи с гибелью военного корреспондента Журавлева и призвала провести тщательное расследование. Гендиректор ЮНЕСКО подчеркнула, что журналисты, при выполнении своих обязанностей, должны быть защищены. Она также добавила, что организация осуждает убийство корреспондента, однако, не возлагает ответственность на одну из сторон конфликта. 

Согласно заявлению международной организации, за время проведения СВО, российский военкор стал четырнадцатым погибшим журналистом в зоне проведения боевых действий. 

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#ЮНЕСКО
#убийство
#журналист
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МИД: Россия оставляет за собой право жёстко ответить на атаку БПЛА на Москву
МИД заявил о праве России на жесткие меры в ответ на атаку БПЛА в Москве
24 июля 2023, 14:33

Фото: iStock/iDymax

Россия оставляет за собой право на жёсткие меры в ответ на атаку беспилотников на Москву и Крым. Об этом заявили в МИД РФ.
«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», - говорится в заявлении МИД России.
 
Кроме того, в ведомстве осудили подобное преступление украинских властей и призвали международные организации обратить на это внимание, отметив, что Украина уже взяла на себя ответственность за удары беспилотниками по Москве. Глава украинского Минцифры Михаил Федоров официально подтвердил причастность Владимира Зеленского к атакам на Москву и Крым. Он также добавил, что подобные удары будут происходить все чаще.

Напомним, рано утром на Комсомольском проспекте в центре Москвы в результате взрыва беспилотного летательного аппарата выбито несколько окон. Около 4 часов утра украинские БПЛА нанесли удары по двум нежилым зданиям. После подавления средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотники потерпели крушение. В результате взрыва одного из них пострадал дом №17 по Комсомольскому проспекту, где вылетели стекла нескольких окон. Второй дрон попал в высотное здание с вывеской «Леруа Мерлен» на улице Лихачева. 





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#МИД РФ
#ответ
#атака
#беспилотники
#Москва
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В Совбезе РФ уличили Запад в стремлении любыми методами сохранить господство в мире
Патрушев: Запад не гнушается никакими средствами в попытке сохранить господство
24 июля 2023, 13:40

Фото: iStock/macky_ch

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что все суверенные страны заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата США и навязывания Штатами своих подходов.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на заседании высоких представителей государств БРИКС в ЮАР.

Патрушев отметил, что мир движется к установлению многополярности и справедливости. Западное меньшинство не желает мириться с утратой мирового господства и не гнушается никакими методами в борьбе за его сохранение. Запад ведет политику от установления односторонних санкций до ведения гибридных войн. 

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что все суверенные страны заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата США и ​навязывания ими своих подходов. 

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#Совбез РФ
#США
#господство
#Запад
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