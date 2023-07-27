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Депутат Нилов прокомментировал предложение о налогообложении заводчиков животных

27 июля 2023, 15:27

Фото: iStock/Nataba

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью Общественной службой новостей (ОСН) прокомментировал поправку в закон «Об ответственном обращении с животными».
Внести изменения в закон предложил первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он призвал заводчиков пройти обязательную регистрацию, вакцинировать домашних животных и выплачивать налоги.

Он уточнил, что такая мера необходима для борьбы с заводчиками, которые выводят животных в неподходящих условиях, не вакцинируют их и продают людям непородистых животных под видом и по цене чистокровных.


По мнению депутата Нилова, введение этого изменения ещё не гарантирует полную борьбу с нелегалами, останутся люди, которые не сделают разведение домашних животных своей официальной работой, за которую обязательно платить налоги.

Он обратил внимание на то, что в первую очередь необходимо решить проблему большого количества бездомных животных, которые постоянно нападают на людей.
Этому виной сами люди, утверждает депутат.

В беседе с ОСН Нилов предложил создать специальные территории для выгула животных, где будут действовать свои правила. Важно проводить строгий контроль за выгулом и разведением собак, чтобы в первую очередь не навредить людям.

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#собаки
#животное
#налоги
#закон
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Путин предоставил российское гражданство хоккеисту из США
Путин предоставил гражданство России американскому хоккеисту Менеллу
27 июля 2023, 15:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство хоккеисту московского «Динамо» Менеллу. Соответствующие сведения размещены на портале официальной информации.
Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менеллу выступает за команду с 2022 года.

Указ о предоставлении российского гражданства американскому хоккеисту, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте правовой информации. Известно, что ранее хоккеист играл в американской команде и в минском клубе. 

Ранее сообщалось, что обвинившая Байдена в харассменте выразила желание получить гражданство РФ. 

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#гражданство
#паспорт
#указ
#рф
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Глава МИД Уганды Одонго: решение России по зерновой сделке можно понять
27 июля 2023, 15:40

Фото: iStock/dk_photos

Глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите Россия-Африка, заявил, что решение России о выходе из зерновой сделки можно понять ввиду её неэффективности.
Он напомнил, что основной целью зерновой сделки являлось оказание помощи самым обездоленным, беднейшим странам Африки. Однако, по его словам, в последнее время все чаще появляется информация о том, что сделка не достигла своих целей.

«Можно понять то решение российских властей, которое было принято, потому что я считаю, что им стало известно, что цели зерновой сделки не были достигнуты», – цитирует РИА Новости Одонго.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в ближайшие четыре месяца РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка.

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#рф
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Военный эксперт Хрусталев: Новые северокорейские беспилотники могут быть полезны для разведки
27 июля 2023, 15:06

Фото: istockphoto/valio84sl

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время осмотра выставки «Выставка вооружений и техники - 2023» вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу, который прибыл с визитом в Пхеньян, показал тому новейшие беспилотники КНДР. Достоинства северокорейских дронов оценил эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев.
Ранее отмечалось, что новые БПЛА, созданные в Северной Корее, по внешнему виду напоминают американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. В беседе с РИА Новости специалист отметил, что все беспилотники подобного класса имеют почти идентичные летные характеристики и конструкцию. Отсюда и внешнее сходство.

Эксперт также добавил, что новые дроны без сомнения уже проходят испытания, а когда северокорейские инженеры смогут доработать их, довести до ума, они смогут эффективно выполнять различные боевые задачи в области воздушной разведки.

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#эксперт
#испытания
#бпла
#новости
#дроны
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США обвиняют Россию в совершении кибератак
27 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Американский сенатор Рик Скотт запросил у ФБР данные о количестве кибератак, проведённых Россией, Китаем и Северной Кореей. Об этом сообщает RT.
Скотт выступил с таким обращением из-за хакерской атаки на больницу Tampa General, которая произошла в мае этого года в штате Флорида.

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT сообщил, что США постоянно обвиняют Россию в совершении кибератак, не приводя при этом ни одного доказательства. Он уточнил, что в настоящее время американскому правительству аргументация неинтересна.

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#сша
#хакеры
#россия
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Депутат Бичаев назвал ненависть по отношению к УПЦ государственной позицией Киева
27 июля 2023, 14:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев в интервью RT прокомментировал заявление МИД России о ненависти Киева к Украинской православной церкви (УПЦ).
Парламентарий заявил, что данная ситуация не является какими-то местными правонарушениями, она выражает государственную позицию. Пропаганда ненависти к православной церкви обсуждается на уровне Минюстра, СБУ, Верховной рады, сам Зеленский открыто говорит об этом.

Бичаев в беседе с RT заявил, что эта проблема «является государственной политикой, политикой раскола православных верующих, политикой обмана Украины, попыткой захватить все действующие святыни».

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#украина
#политика
#церковь
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Медведев прокомментировал инициативу Зеленского о производстве каннабиса на Украине
Медведев пошутил, что НАТО предложила Киеву переключиться с кокаина на каннабис
27 июля 2023, 14:30

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пошутил, что НАТО в обмен на принятие Украины в альянс предложила Киеву переключиться с кокаина на марихуану.
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский озвучил намерение легализовать медицинский каннабис. По его мнению, такая мера позволит помочь гражданам преодолевать психологический проблемы. Законопроект был поддержан в первом чтении Верховной Радой. 

Комментируя инициативу украинского лидера, Медведев заявил, что Североатлантический альянс в обмен на принятие Украины в НАТО предложил Киеву перейти с кокаина на марихуану. Об этом зампред Совбеза написал в своей социальной сети Twitter. 

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#дмитрий медведев
#владимир зеленский
#украина
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Администрация Байдена сыграла решающую роль в атаке на Крымский мост
Херш: Администрация Байдена сыграла решающую роль в атаке на Крымский мост
27 июля 2023, 14:30

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

В обеих атаках на Крымский мост применялись американские технологии, заявил журналист Сеймур Херш, сообщает «РИА Новости».
Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что западные страны оплатят непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать Крымский мост. 

«Администрация Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, применялись американские технологии», - прокомментировал ситуацию Херш.  

Напомним, 17 июля Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты. При теракте погибли два человека из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка.

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#крымский мост
#сша
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Путин: Россия может заместить украинское зерно беднейшим странам Африки
27 июля 2023, 14:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что страна имеет все возможности заместить украинское зерно как платно, так и бесплатно для беднейших стран Африки.
«Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки», - сказал глава государства в рамках Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка».

При этом он отметил, что в России в текущем году ожидается рекордный урожай. Также Путин объявил, что в ближайшие четыре месяца РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка.

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#россия
#африка
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#урожай
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#доставка
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#путин
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Украинская фехтовальщица Харлан отказалась пожать руку россиянке Смирновой на ЧМ-2023 в Милане
27 июля 2023, 14:07

Фото: istockphoto/gorodenkoff

На чемпионате мира по фехтованию в Милане в турнире саблисток в 1/32 финала жребий свел украинку Ольгу Харлан и Анну Смирнову из России. После поединка украинская спортсменка отказалась обменяться с соперницей рукопожатиями.
Накануне, в среду, украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался выйти на поединок против россиянина Вадима Анохина, и наш спортсмен прошел в следующий круг без борьбы, передает «Спорт Экспресс». В тот же день министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие своих спортсменов в турнирах, где соревнуются атлеты из России и Белоруссии. В документе за подписью главы ведомства Вадима Гуцайта уточняется, что запрет касается только тех соревнований, где россияне и белорусы выступают под своим флагом и со своим гимном.

После поединка Харлан и Смирновой Анна протянула сопернице руку, но та не захотела ее пожимать, а вместо этого направила саблю в сторону россиянки. Украинка победила со счетом 15-7 и вышла в 1/16 финала. Однако по правилам спортсмен, отказавшийся пожать руку сопернику, должен быть дисквалифицирован. Но маловероятно, что арбитры и организаторы чемпионата пойдут на такой шаг — слишком высок сейчас в спорте уровень политизированности.

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