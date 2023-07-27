Депутат Нилов прокомментировал предложение о налогообложении заводчиков животных

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Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью Общественной службой новостей (ОСН) прокомментировал поправку в закон «Об ответственном обращении с животными».
Внести изменения в закон предложил первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он призвал заводчиков пройти обязательную регистрацию, вакцинировать домашних животных и выплачивать налоги.
Он уточнил, что такая мера необходима для борьбы с заводчиками, которые выводят животных в неподходящих условиях, не вакцинируют их и продают людям непородистых животных под видом и по цене чистокровных.
По мнению депутата Нилова, введение этого изменения ещё не гарантирует полную борьбу с нелегалами, останутся люди, которые не сделают разведение домашних животных своей официальной работой, за которую обязательно платить налоги.
Он обратил внимание на то, что в первую очередь необходимо решить проблему большого количества бездомных животных, которые постоянно нападают на людей.
Этому виной сами люди, утверждает депутат.
В беседе с ОСН Нилов предложил создать специальные территории для выгула животных, где будут действовать свои правила. Важно проводить строгий контроль за выгулом и разведением собак, чтобы в первую очередь не навредить людям.
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Он уточнил, что такая мера необходима для борьбы с заводчиками, которые выводят животных в неподходящих условиях, не вакцинируют их и продают людям непородистых животных под видом и по цене чистокровных.
Он обратил внимание на то, что в первую очередь необходимо решить проблему большого количества бездомных животных, которые постоянно нападают на людей.
Этому виной сами люди, утверждает депутат.
В беседе с ОСН Нилов предложил создать специальные территории для выгула животных, где будут действовать свои правила. Важно проводить строгий контроль за выгулом и разведением собак, чтобы в первую очередь не навредить людям.
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Анастасия Чинкова