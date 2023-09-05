Депутат Новиков: «У Китая и России высокий авторитет среди африканских стран»

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Россия и Китай имеют высокий авторитет в Африке, поэтому отсутствие лидеров стран на G20 не означает, что Москва и Пекин не будут представлены на саммите.
«Запад может просчитывать это как угодно. У Китая и России весьма высокий авторитет среди африканских стран. Это обеспечено многими обстоятельствами, в том числе важными историческими событиями. СССР сыграл особую роль в освобождении Африки от колониализма. Такие вещи не забываются, и в Африке об этом помнят и высоко оценивают роль СССР», — заявил в беседе с NEWS.ru Новиков.
До этого сообщалось, что ЕС намерен воспользоваться отсутствием российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20 в Индии, чтобы оказать давление на африканские страны и усилить влияние на континенте.
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