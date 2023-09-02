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Депутат Останина призвала ужесточить миграционную политику после случая в волгоградской школе

02 сентября 2023, 13:06
Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Депутат Государственной думы, глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с инициативой пересмотреть и ужесточить нормы миграционного законодательства после случая в волгоградской школе, когда учительница отказалась от класса, в котором дети мигрантов почти не знали русский язык.

При этом парламентарий подчеркнула, что учитель обязан уметь общаться со школьниками не языке детства. Он отметила, что дети мигрантов не виноваты, что родители не дали им возможности изучить русский язык. Большая часть вины здесь лежит на политиках, которые, принимая решение об упрощенном получении гражданства или вида на жительство, не ставят обязательным условием знание русского языка, как это делается в других странах. Депутат считает решение этого вопроса очень важным.

Также Нина Останина поддержала инициативу главы фракции «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова о количестве детей мигрантов в классах российских школ — не более десяти процентов таких учеников. Она считает, что это поможет ребятам из стран СНГ быстрее социализироваться, подтянуть знание языка в процессе общения со сверстниками, стать частью российского общества.

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#учитель
#дети
#родители
#русский язык
#депутат
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Политический обозреватель Хортон: США не волнует судьба украинцев
02 сентября 2023, 12:48

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Правящая элита США вовсе не собирается заканчивать конфликт на Украине. Им безразлична судьба гибнущих солдат, как русских, так и украинских. Об этом заявил американский писатель и радиоведущий, директор Либертарианского института Скотт Хортон.
В интервью для YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что американские власти не особо заботит положение граждан их собственной страны, и уж тем более им наплевать на огромные потери, которые несут украинцы на фронте. Представители правящей элиты США даже не скрывают, что экономическое положение простых американцев их не слишком заботит, и продолжают отправлять деньги налогоплательщиков на поддержку киевского режима.

Хортон также согласился с мнением, что в случае поражения на президентских выборах нынешний хозяин Белого дома Джо Байден и его окружение будут препятствовать прекращению украинского конфликта. По мнению писателя, в США не существует такого понятия, как национальные интересы, а политики действуют исключительно ради собственной выгоды. Хортон с грустью сделал вывод, что страной управляют настоящие монстры.

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#джо украина
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Депутат ГД Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
02 сентября 2023, 11:19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГД РФ

Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Сергей Скол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.
Он отметил, что быть губернатором — это тяжелая и ответственная работа, и если он не уверен, что сможет выполнять ее должным образом, то не считает для себя возможным и правильным принимать участие в выборах. Сокол добавил, что он принял сложное, но честное решение. Депутат добавил, что продолжит возглавлять региональное отделение «Единой России», а все обещания, данные избирателям, будут выполнены.

Сокол попал в городскую больницу Абакана 21 июля с перитонитом. По этому поводу ему была проведена операция. Затем парламентария выписали, но 31 августа его вновь госпитализировали из-за резко наступивших осложнений. В настоящее время речь о выписке пока не идет.

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#операция
#данные
#депутат
#выборы
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США и Франция стремятся дипломатически урегулировать ситуацию в Нигере
Глава Пентагона Остин и министр ВС Франции Лекорню обсудили ситуацию в Нигере
02 сентября 2023, 10:46

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр Вооружённых сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню провели телефонный разговор, в котором заявили о стремлении обеих стран урегулировать ситуацию в Нигере дипломатическим путём, а также отметили важность взаимодействия с партнёрами в Африке. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.
Уточняется, что Остин и Лекорню детально обсудили нестабильную ситуацию в Нигере и рассмотрели варианты её урегулирования. 

Ранее новостной канал Sky News Arabia сообщал, что «Национальный совет по защите отечестве», сформировавшийся из мятежников Нигера, потребовал вывода французских войск с территории государства до 3 сентября. 

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#франция
#сша
#нигер
#конфликт
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Медведев призвал относиться к Западу как к нацистской коалиции
02 сентября 2023, 10:30

Фото: сайт Кремля

Западные страны, поддерживающие Украину, – это нацистская коалиция, с которой Россия не будет налаживать отношения. Об этом в своём Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик перечислил большое количество стран, которые выступили на стороне Украины. Среди них Великобритания, США, Германия, Франция, Япония, Австралия, Прибалтика и другие государства со всех частей света.

По словам Медведева, к лидерам этих стран нужно относиться не иначе как к «руководителям стран нацисткой коалиции» и не питать надежд на примирение и возобновление сотрудничества.

Ранее Медведев назвал Украину «ошибкой 404», из которой сбежала большая часть населения по причине «страна не найдена».

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#дмитрий медведев
#украина
#европа
#сша
#поддержка
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GT: Китай не ограничится одними заявлениями в ответ на военную помощь США Тайваню
02 сентября 2023, 10:08

Фото: istockphoto/ffikretow

Китай не станет ограничиваться одними лишь громкими заявлениями в ответ на получение Тайванем военной помощи от США. Американцы пересекли красную линию, когда пообещали помочь острову вооружениями.
Такое мнение высказали китайские аналитики в материале для Global Times. Действуя подобным образом, Соединенные Штаты нарушают принцип «одного Китая». Власти КНР ранее уже не раз заявляли, что считают военное сотрудничество американцев с Тайванем вмешательством во внутренние дела иностранного государства.

Учитывая интенсивность вмешательства администрации Вашингтона в тайваньский вопрос, Пекин не может игнорировать неминуемую бурю смертельных последствий. США нарочно провоцируют Китай, считают обозреватели. Пекинское руководство не исключает возможного применения силы, что будет только адекватным ответом на иностранное вмешательство. Недовольство и оппозиция Китая очевидны, но ответ на продолжающиеся провокации США по тайваньскому вопросу не будет ограничиваться одними заявлениями, заключили эксперты.

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#сша
#китай
#сотрудничество
#эксперты
#мнение
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Маск согласился с обвинениями в адрес Байдена в разрушении США
02 сентября 2023, 09:45

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Владелец Tesla и SpaseX, а также социальной сети X (бывший Twitter)* Илон Маск согласился с утверждением, что президент США Джо Байден разрушает легитимность американской демократической системы.
Ранее американский писатель и экоактивист Микаэль Шелленберг написал на своей странице в соцсети X*, что основа американской правовой системы — «Равное правосудие для всех» — в настоящее время находится в серьезной опасности. Министерство юстиции активно препятствует судебному преследованию сына президента, стараясь посадить в тюрьму его политического оппонента. Байден разрушает легитимность нашей демократической системы, заключил Шелленберг.

«Правда», — лаконично прокомментировал  пост экоактивиста Илон Маск. 

В конце августа телеканал CNN сообщал, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, а также несколько высокопоставленных представителей Республиканской партии начали разрабатывать стратегию для запуска расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента Байдена.

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#сша
#соцсети
#писатель
#пост
#байден
#илон маск
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ТАСС: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря
02 сентября 2023, 07:20

Фото: iStock/Ded_Mityay

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителей армии Южной Кореи.
Запуск ракет состоялся около 4:00 2 сентября по местному времени (22:00 мск 1 сентября).  Южнокорейские военные заявили, что поддерживают полную боевую готовность «в тесном сотрудничестве с США». Официальный же Пхеньян эту информацию до сих пор никак не прокомментировал.

Ранее КНДР провела собственные военные учения в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Как сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), были симулированы удары тактическими ядерными средствами по территории Южной Кореи.

Совместные военные учения США и Южной Кореи, известные как «Ulchi Freedom Shield», прошли с 21 по 31 августа. В рамках этих учений были проведены также авиационные маневры с участием стратегического бомбардировщика B-1B.

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#кндр
#южная корея
#ракета
#учения
#сша
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NYT: В расширении БРИКС увидели шанс для США и всего мира
02 сентября 2023, 06:30

Фото: iStock/Gil-Design

Расширение БРИКС стало свидетельством угасания глобального господства США, но Вашингтон может извлечь из этого важный урок. Так считает политолог Саранг Шидор.
«Усиливающаяся привлекательность БРИКС больше всего сигнализирует о том, что глобальное господство США идет на убыль», — написал Шидор в своей статье для New York Times.

Он считает, что БРИКС дает Вашингтону шанс заново научиться практическому сотрудничеству, отказаться от части далеких обязательств, а также избавиться от представлений о собственной исключительности.

«В процессе таких перемен Вашингтон, даже возможно, и весь мир, могут стать лучше», — подытожил политолог.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что присоединение к БРИКС новых членов является попыткой установления нового мирового порядка, альтернативного существующему, который многие воспринимают как «слишком западный». А координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ​заявил, что США не рассматривают БРИКС как антиамериканскую или угрожающую безопасности Соединённых ​Штатов организацию.

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#брикс
#сша
#журналисты
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The Guardian: Запад должен создать свой мирный план по Украине
02 сентября 2023, 05:30

Фото: iStock/Michele_Ursi

Страны Запада должны как можно скорее разработать свой собственный мирный план урегулирования украинского конфликта. Об этом в своей колонке для британской газеты The Guardian экс-офицер военной разведки Соединённого Королевства Фрэнк Ледвидж.
«Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом», — отметил Ледвидж. 

В противном случае, по мнению бывшего разведчика, конфликт на Украине может продолжаться ещё несколько лет.

Ледвидж подчеркнул, что западные страны уже начали двигаться в этом направлении, предлагая Киеву рассмотреть вопрос  территориальных уступок с  последующим заключением мирного договора.

Также экс-разведчик, который служил на Балканах, в Ираке и Афганистане, предрёк, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) не принесёт ощутимых результатов, потому что Киев и его союзники постоянно перекладывают вину друг на друга.

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#мир
#украина
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