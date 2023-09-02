Депутат Останина призвала ужесточить миграционную политику после случая в волгоградской школе

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Депутат Государственной думы, глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с инициативой пересмотреть и ужесточить нормы миграционного законодательства после случая в волгоградской школе, когда учительница отказалась от класса, в котором дети мигрантов почти не знали русский язык.
Также Нина Останина поддержала инициативу главы фракции «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова о количестве детей мигрантов в классах российских школ — не более десяти процентов таких учеников. Она считает, что это поможет ребятам из стран СНГ быстрее социализироваться, подтянуть знание языка в процессе общения со сверстниками, стать частью российского общества.
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Александр Бойцов