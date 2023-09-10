Депутат Пахомов: нужны разные формы голосования

Фото: Мособлизбирком
Глава думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов проголосовал на избирательном участке в Сергиевом Посаде. По его словам, многие жители Подмосковья в этом году исполняют свой гражданский долг дистанционно, однако сам он решил прийти на избирательный участок.
«Разные формы голосования нужны, чтобы у каждого избирателя была возможность сделать выбор в максимально комфортных условиях. Кому-то удобно дома или на работе проголосовать с компьютера. Я живу здесь недалеко, поэтому пришел на участок» – поделился Пахомов.Он добавил, что ждёт в регионе позитивных перемен. Много уже сделано, но также много планов, много работы находится в процессе выполнения.
По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00. Они помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.
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