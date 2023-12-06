Депутат Рады Устинова раскрыла, почему Зеленский отказался выступать в США

Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова заявила, что отказ президента Владимира Зеленского выступить перед американскими сенаторами на «секретном брифинге» связан с «рядом причин». Об этом сообщает РИА Новости.
«Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования», — цитирует агентство слова Александры Устиновой.
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