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Депутат Рады Устинова раскрыла, почему Зеленский отказался выступать в США

Депутат Рады Устинова: Отказ Зеленского выступать в США связан с рядом причин
06 декабря 2023, 04:13

Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова заявила, что отказ президента Владимира Зеленского выступить перед американскими сенаторами на «секретном брифинге» связан с «рядом причин». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Устиновой, сенат США провалит голосование по очередному пакету помощи Украине и Израилю, так как демократы исключили принципиальный для республиканцев вопрос по укреплению южной границы и борьбе с миграцией из проекта закона. Украинский депутат добавила, что демократ Крис Мерфи оказал Киеву «медвежью услугу», а в сенате не может быть пути по достижению соглашения.

«Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования», — цитирует агентство слова Александры Устиновой.

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#киев
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Байден заявил, что баллотируется в президенты США, чтобы помешать Трампу
06 декабря 2023, 04:22

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден заявил, что не стал бы повторно выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, если бы его оппонент Дональд Трамп не пошёл на данный шаг. Об этом пишет «АиФ».
«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — цитирует издание слова американского лидера.

Дональд Трамп официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента США. По мнению аналитиков, политик является основным конкурентом действующего главы государства.

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В Хмельницкой области Украины сработала система ПВО
06 декабря 2023, 03:11

Фото: iStock/Photoboyko

В Хмельницкой области Украины сработала система ПВО. Об этом заместитель главы военной областной администрации Сергей Тюрин сообщил в социальных сетях.
«Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО», — проинформировал Тюрин.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#пво
#воздушная тревога
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Bloomberg: Визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США
06 декабря 2023, 02:54

Фото: сайт Кремля

Будущий визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции Российской Федерации и ставит долговечность американской поддержки Киева под вопрос. Об этом пишет Bloomberg.
По мнению автора, такой шаг связан с растущей уверенностью Путина в возможности выезжать за пределы РФ, несмотря на планы западных стран изолировать его на международной арене.

Отмечается, что отсутствие прогресса в подобной стратегии дополняется экономическими сложностями, а также отсутствием значимых успехов ВСУ.

«Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», — говорится в публикации.ъ

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#киев
#рф
#сша
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Сенатор Ромни: Республиканцы сорвали совещание по вопросу о помощи Украине
06 декабря 2023, 02:39

Фото: iStock/rarrarorro

Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни заявил, что в США не смогли провести брифинг по обсуждению дальнейшего предоставления помощи Киеву. Об этом пишут «Известия».
«Республиканцы просто покинули совещание. Отсутствовала причина сидеть и слушать, как люди обсуждают значимость помощи Израилю и Украине», — цитирует издание слова политика.

Кроме того, лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл в вопросе оказания помощи Украине выразил категорическое несогласие.

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#украина
#совещание
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Politico: Киев «на мели», после декабря финансовых средств не будет
06 декабря 2023, 01:11

Фото: iStock/Silent_GOS

В Киеве заявили, что Украина «на мели», и финансовых средств после декабря у неё не будет. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного советника украинского президента Владимира Зеленского.
«Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — цитирует издание слова собеседника.

Он подчеркнул, что если Украина не получит от США очередную военную помощь, то рискует лишиться контроля над «новыми территориями».

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#киев
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Посол Израиля Александр Бен Цви завершает миссию в России
Посол Израиля Александр Бен Цви в конце декабря завершает миссию в России
06 декабря 2023, 01:00

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что завершит свою миссию в Москве в конце декабря. Об этом пишет ТАСС.
«Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — цитирует агентство слова собеседника.

Бен Цви добавил, что его место займёт Симона Гальперин. Она прибудет в Москву на следующий день по завершении миссии действующего посла.

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США и Украина 6-7 декабря проведут конференцию по вопросам развития ВПК
06 декабря 2023, 00:41

Украина и США проведут в Вашингтоне 6-7 декабря конференцию по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности. Об этом пишет РИА Новости.
На фоне этого в Белом доме заявили, что мероприятие позволит представителям ВПК обеих стран обсудить возможность совместного производства и другие форматы взаимодействия.

Со стороны США ожидается участие представителей Совета нацбезопасности, госдепартамента и Пентагона.

С украинской стороны в конференции примут участие представители офиса президента Владимира Зеленского, министерств обороны, иностранных дел и стратегической промышленности. 

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Путин в среду посетит с рабочими визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию
06 декабря 2023, 00:17

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 декабря, посетит с рабочими визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что на переговорах будут обсуждаться вопросы взаимодействия в нефтяной сфере и двусторонние отношения. Также ожидается также обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, включая урегулирование палестино-израильского конфликта.

Российского президента сопровождает представительная делегация, в которую вошли, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и другие.

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Зеленский внезапно отказался выступать перед Сенатом США
Сенат США: Зеленский отменил выступление перед законодателями
05 декабря 2023, 23:10

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное выступление перед сенаторами США, которое должно было состояться по видеосвязи. Об этом рассказал лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.
«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — сказал Шумер.

Ранее он сообщал, что Зеленский во вторник, 5 декабря, должен выступить по видеосвязи перед сенаторами США на закрытом брифинге. Об этом его попросила администрация Белого дома, направив украинскому лидеру приглашение соответствующее приглашение..Брифинг пройдет накануне голосования, которое решит вопрос о выделении Украине дополнительной финансовой помощи, о которой ранее просил президент США Джо Байден.

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