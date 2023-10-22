Депутат Рады Железняк: Украине не хватит выделенных американцами денег

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Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Киеву не хватит примерно $2 млрд средств, которые американский президент Джо Байден запросил у Конгресса США на помощь Украине. Об этом парламентарий написал в личном Telegram-канале.
«Решил немного покопаться по деньгам из США и тем 61,4 миллиарда долларов, которые в запросе Белого дома должны идти на Украину. <...> этими деньгами надо закрыть почти год. Даже, скорее всего, больше, возьмём плюс один месяц. На прямую бюджетную поддержку там заложено 11,8 миллиарда долларов. А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно 42,9 миллиарда долларов и 30% из этого — 12,87 миллиарда долларов — должно было идти из США», — написал Железняк.19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, куда входит помощь Украине и Израилю на 61,3 млрд долларов. РИА Новости пишет, что общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит примерно 91,7 млрд долларов, а для Израиля — 77,4 млрд долларов. Таким образом Украина станет второй страной в мире по размеру помощи от США после Афганистана.
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