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Депутат Рады Железняк: Украине не хватит выделенных американцами денег

22 октября 2023, 02:57
Фото: iStock/Andrii_Atanov

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Киеву не хватит примерно $2 млрд средств, которые американский президент Джо Байден запросил у Конгресса США на помощь Украине. Об этом парламентарий написал в личном Telegram-канале.
«Решил немного покопаться по деньгам из США и тем 61,4 миллиарда долларов, которые в запросе Белого дома должны идти на Украину. <...> этими деньгами надо закрыть почти год. Даже, скорее всего, больше, возьмём плюс один месяц. На прямую бюджетную поддержку там заложено 11,8 миллиарда долларов. А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно 42,9 миллиарда долларов и 30% из этого — 12,87 миллиарда долларов — должно было идти из США», — написал Железняк.
19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, куда входит помощь Украине и Израилю на 61,3 млрд долларов. РИА Новости пишет, что общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит примерно 91,7 млрд долларов, а для Израиля — 77,4 млрд долларов. Таким образом Украина станет второй страной в мире по размеру помощи от США после Афганистана.


Ранее американский президент в своём обращении к нации назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Он заявил, что Вашингтон не намерен прекращать оказание помощи Киеву, так как речь идет о вопросе национальной безопасности США.

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#сша
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#финансирование
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RS: Поставка ATACMS Киеву — безответственный шаг со стороны Вашингтона
22 октября 2023, 03:13

Фото: iStock/MikeMareen

Соединённые Штаты совершили крайне безответственный шаг, передав Киеву тактические ракеты ATACMS. Об этом в статье для журнала Responsible Statecraft написал Титус Пичи, член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов.
«Американские ATACM на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем. Решение администрации президента США Джо Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий», — подчеркнул Пичи.

По словам эксперта, применение ATACMS с очень высокой вероятностью повлечёт за собой многие жертвы среди мирного населения, поскольку кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей, а также не разрывается при столкновении с землей, оставаясь опасной ещё многие и многие годы.

Как объясняли ранее в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом снаряды зачастую не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что ВС РФ нашли способ борьбы с украинскими ракетами ATACMS с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». ​По словам специалиста, самолеты МиГ-31 с «Кинжалами» на борту будут наносить по пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS, обнаруженным разведкой, мгновенные удары.

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#ракета
#сша
#украина
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ТАСС: США распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по Ближнему Востоку
22 октября 2023, 02:06

Фото: iStock/Teresa_Otto

США разработали и распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Его могут рассмотреть на следующей неделе, сообщает ТАСС.
В резолюции осуждаются действия палестинского движения ХАМАС, признается право Израиля на самооборону, но нет пункта о необходимости немедленного прекращения огня.

Ранее «Радио 1» писало о том, что пять агентств Организации Объединённых Наций — Программа развития ООН (ПРООН), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — в своём совместном заявлении назвали «катастрофической» ситуацию в секторе Газа, и призвали все стороны палестино-израильского конфликта к гуманитарному прекращению огня. 

При этом постоянный наблюдатель Палестины при Организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.

В Белом доме обеспокоены тем, что операция Израиля может привлечь группировку «Хезболла», которую поддерживает Иран. Это может привести к открытию второго фронта и спровоцировать более широкий конфликт, который втянет США и разрушит усилия президента США Джо Байдена по установлению мира в регионе между Израилем и ключевыми арабскими странами.
После поездки в Израиль Байден рассказал о разговоре с представителями Израиля на тему «альтернатив» наземной операции, так как он опасается жертв среди мирного населения и расширения боевых действий.

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#сша
#оон
#израиль
#хамас
#палестина
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WAFA: Минимум 10 человек погибли при ударе израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе
22 октября 2023, 01:48

Фото: iStock/e-crow

По меньшей мере 10 человек погибли в результате удара израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.

Хагари подчеркнул, что цель ЦАХАЛ — это сектор Газа. Он также добавил, что «мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
#гибель
#война
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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал главу МИД сдерживать эмоции по поводу Путина
22 октября 2023, 00:42

Фото: iStock/macky_ch

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок должна держать при себе свои эмоции в случаях, когда дело касается российского президента Владимира Путина. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил экс-канцлер ФРГ и личный друг Путина Герхард Шрёдер.
«Россия остается Россией. Независимо от того, кто и как ею управляет. Германия заинтересована в том, чтобы поддерживать экономические и политические отношения с Россией, даже если это трудно. У нас так со многими государствами: с Китаем, с Турцией. Если политика сводится к эмоциональному, как это делают «зеленые» и Анналена Бербок, то это неправильно», — так ответил Шрёдер на вопрос журналиста.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины находится в Евросоюзе, который скоро будет простираться от Луганска до Лиссабона. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что «или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов».

Напомним, в феврале 2023 года Бербок, выступая на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Москва может осчастливить весь мир, развернувшись на 360 градусов.

Ранее Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Кроме того, она заявила, что Россия не должна одержать победу в вооруженном конфликте на Украине, так как это станет знаком для таких диктаторов, как Си Цзиньпин. Представители Китая отреагировали на слова Бербок и заявили, что они являются абсурдом и провокацией.

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#мид
#германия
#россия
#владимир путин
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Армия Израиля объявила о начале призыва добровольцами ортодоксальных иудеев
22 октября 2023, 00:12

Фото: iStock/Anderson_Piza

Армия Израиля объявила о начале набора в войска добровольцев-ортодоксов, которые в обычное время по религиозным мотивам освобождены от несения воинской повинности. Об этом на вечернем брифинге 21 октября сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
В данный момент ЦАХАЛ получает множество заявок на мобилизацию в войска от ортодоксальных иудеев, в связи с чем военное руководство и чрезвычайное правительство Израиля готовят планы по привлечению желающих из этой категории населения к несению военной службы.

«Мы получили более 2 тыс. просьб от ультрарелигиозного сектора служить в армии. Мы адаптируем специальные программы и уже в понедельник начнём мобилизацию волонтёров из числа ультрарелигиозного населения, которые станут частью нашей обороны в Армии обороны Израиля», — заявил Даниэль Хагари.

Ранее представители ЦАХАЛ заявили также, что наземная операция Израиля в секторе Газа будет продолжаться без установленного графика, вплоть до достижения всех заявленных целей. К таковым относят демонтаж военно-политической системы ХАМАС, а также ликвидацию командиров и лиц, которые ответственны за террористическое нападение 7 октября. При этом вопрос о поставке в сектор Газа гуманитарной помощи решается. Он добавил, что сейчас в палестинский анклав с территории Израиля не поступает ничего, включая воду, электричество и медикаменты.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#война
#религия
#армия
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Пять агентств ООН призвали к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа
21 октября 2023, 23:42

Фото: iStock/IMNATURE

Пять агентств Организации Объединённых Наций в своём совместном заявлении назвали «катастрофической» ситуацию в секторе Газа, и призвали все стороны палестино-израильского конфликта к гуманитарному прекращению огня.
«Больницы переполнены пострадавшими. Гражданские лица сталкиваются с растущими трудностями в доступе к основным продуктам питания <...>. Сегодня запасы в магазинах почти исчерпаны, пекарни закрываются, а десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома <...>. Мы призываем к гуманитарному прекращению огня, а также к немедленному и неограниченному гуманитарному доступу на всей территории Газы <...>. Ситуация [в секторе Газа] катастрофическая», — говорится в совместном заявлении Программы развития ООН (ПРООН), Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

О гуманитарной паузе на две недели в зоне конфликта ранее просил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом, ранее постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#оон
#сектор газа
#палестина
#израиль
#война
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Израиль пообещал увеличить количество ударов по сектору Газа
Представитель ЦАХАЛ Хагари: Израиль увеличит количество ударов по сектору Газа
21 октября 2023, 21:41

Фото: iStock/e-crow

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.
Хагари подчеркнул, что цель ЦАХАЛ — это сектор Газа. Он также добавил, что «мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке».

Ранее Совет национальной безопасности Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, которое означает, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#конфликт
#армия
#страны
#министр
#египет
#минобороны
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Премьер Италии Мелони прибыла в Израиль для встречи с Нетаньяху
21 октября 2023, 21:29

Фото: iStock/okfoto

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал с ней встречу за закрытыми дверями в Тель-Авиве. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.
В канцелярии отметили, что позже состоится встреча в расширенном составе.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о необходимости безотлагательного согласования стратегии коллективных действий по урегулированию конфликта Палестины и Израиля. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#конфликт
#армия
#мид
#министр
#встреча
#мид рф
#минобороны
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Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений
Минобороны Франции: Париж оформит договор с Ереваном о покупке вооружений ПВО
21 октября 2023, 21:16

Фото: iStock/Diy1

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Ереван в воскресенье, 22 октября, оформят договоренности о покупке французских вооружений, в частности, в сфере ПВО. Об этом сообщает Parisien.
«Необходимо позволить Армении защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ», — пояснил Лекорню.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию, если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, виновата в этом будет Франция. 

Напомним, Алиев отказался от участия в переговорах с участием Армении и представителей Евросоюза, которые были намечены на 5 октября. Одной из причин стали проармянские заявления Франции и главы Совета Европы Шарля Мишеля.

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