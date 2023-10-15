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Депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский написал статью для издания Myśl Polska.
По мнению Каминьского, элиты Третьей Речи Посполитой превратили польское государство и почти всех граждан в «полезных идиотов» Украины. Он считает, что украинцы могли совершать любые действия, но всё равно рассчитывать на поддержку на Висле.
В статье сказано, что польская либеральная интеллигенция видела Польшу, как «буксир», который вытянет Украину на Запад. Но Украина всегда была олигархическим государством. Кристиан Каминьский считает, что наглое поведение президента Украины Владимира Зеленского, наконец, открыло глаза польским украинофилам.
В заключении подчёркнуто, что Варшава не дождется от Зеленского «ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле».
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил о возможности гражданской войны в связи с предстоящими парламентскими выборами в стране. В интервью французскому журналу Point он заявил, что в Польше складывается опасная ситуация. Он не исключает, что народ может массово выйти на улицы, возможно, даже с оружием в руках. Валенса также отметил, что подобный бунт может не ограничиваться только Польшей.
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В статье сказано, что польская либеральная интеллигенция видела Польшу, как «буксир», который вытянет Украину на Запад. Но Украина всегда была олигархическим государством. Кристиан Каминьский считает, что наглое поведение президента Украины Владимира Зеленского, наконец, открыло глаза польским украинофилам.
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил о возможности гражданской войны в связи с предстоящими парламентскими выборами в стране. В интервью французскому журналу Point он заявил, что в Польше складывается опасная ситуация. Он не исключает, что народ может массово выйти на улицы, возможно, даже с оружием в руках. Валенса также отметил, что подобный бунт может не ограничиваться только Польшей.
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Мария Фирсова