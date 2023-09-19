Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН позором. Об этом пишет РИА Новости.
«В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», — цитирует агентство слова Шеремета.
Депутат добавил, что ООН на текущий момент скатилась до уровня скандалов и выяснения финансовых отнона этой площадке захватилина этой площадке захватилишений на межгосударственном уровне. Кроме того, ООН потеряла изначально вложенный в нее смысл, а фактическую власть на этой площадке захватили Соединенных Штаты, заключил Михаил Шеремет.
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