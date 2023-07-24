Депутат Шеремет предсказал, сколько времени осталось киевским властям

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет разрушил надежды киевского режима о вступлении в Североатлантический альянс на следующий год, в интервью «РИА Новости».
«До лета следующего года нынешний киевский режим, который целиком держится на коррупционных схемах американцев, не дотянет. Им стоит думать о том, как сохранить свои жалкие жизни и капитулировать», - прокомментировал ситуацию Шеремет.
Депутат также назвал заявление Алексея Резникова о том, что Киев вступит в НАТО к 75-летней годовщине альянса «бредом сивой кобылы».
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