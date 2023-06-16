Депутат Шеремет прокомментировал слова Зеленского о намерении России «подорвать» ЗАЭС

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«У Зеленского поменялась тактика. Он, ощущая агонию, путем обмана пытается отвести внимание от провала их распиаренного контрнаступления. Зеленский, паникуя, несет откровенную дичь, спекулируя на теме ядерной безопасности», — рассказал Шеремет.
Напомним, ранее Зеленский выступал с заявлением о том, что РФ намерена подорвать Запорожскую АЭС, так как не заинтересована в сохранении безопасности на Украине.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, почему Гросси отложил визит на Запорожскую АЭС.