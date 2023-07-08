Депутат Шонус призвал Эрдогана отказаться от политики «и нашим, и вашим»

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«Эрдогану следует отказаться в отношениях с Россией от политики «и вашим, и нашим», стремясь выторговать себе параллельно у Запада какие-то экономические бонусы», - прокомментировал ситуацию Шонус.
Депутат напомнил, что только Россия была рядом с Турцией в тяжелые времена. Запад же просто наблюдал и ожидал краха Анкары.
Ранее депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что Украина достойна членства в НАТО, не означают реальной поддержки и содействия. По его мнению, Эрдоган остается верен своей риторике невмешательства.
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