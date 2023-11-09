Депутат Свинцов предложи высечь плетью критиковавших СВО звёзд

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Депутат Государственной думы Андрей Свинцов предложи ввести особый налоговый режим для звёзд, которые критиковали СВО, а затем решили вернуться на Родину, в интервью для Telegram-канала SHOT.
Свинцов считает, что те звезды, которые покинули Россию на старте проведение специальной военной операции, а теперь хотят вернуться домой - должны отдавать 95 процентов от своих доходов на нужды СВО, а также поддержку многодетных семей и инвалидов.
Тех же, кто уехал и стал критиковать проведение спецоперации, необходимо судить по закону, считает Свинцов.
При этом, для звёзд, которые критиковали СВО, а теперь передумали, Свинцов придумал отдельное наказание. Он считает, что таких артистов необходимо прилюдно выпороть на Красной площади и заставить просить прощения у народа.
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Тех же, кто уехал и стал критиковать проведение спецоперации, необходимо судить по закону, считает Свинцов.
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