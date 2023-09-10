Депутат Толмачёв: новые технологии помогают бороться с фейками на выборах

В ходе разговора главы государств обсудили развитие сотрудничества между странами в разных областях, в частности, в экономике, гуманитарной сфере и борьбе с терроризмом.Гоита выразил благодарность Путину за поддержку в вопросе снятия с Мали международных санкций. Помощь России Мали была осуществлена, в частности, во время недавнего голосования в Совете Безопасности ООН.Также, российский президент выразил соболезнования из-за теракта, произошедшего на северо-востоке Мали 7 сентября. По сообщениям МИД РФ, в результате происшествия погибли 49 мирных жителей и 15 военнослужащих. Уточняется, что одно из нападений террористы совершили на пассажирское судно, которое следовало по реке Нигер.«Переживет всех президентов»:Путин: Россия всегда славиласьПолковник Макгрегор: Россия дожидается