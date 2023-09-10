Депутат Толмачёв: новые технологии помогают бороться с фейками на выборах

Фото: Мособлизбирком
Работа Ситуационного центра штаба общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье помогает бороться с фейками об избирательной компании. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Толмачёв.
«Я здесь уже не первый год. Очень важно, что здесь всё можно увидеть онлайн. Раньше мы боролись с фейками. Когда кто-то пишет о нарушениях, можно просто прочитать, поверить и критиковать всё, что происходит в избирательной системе Российской Федерации или Подмосковья. Во-первых, здесь в режиме онлайн можно посмотреть, что происходит на том или ином избирательном участке в Подмосковье. Во-вторых, можно связаться с этим участком, что-то уточнить и все мифы развеять», – пояснил парламентарий.По его мнению, подобных фейков становится всё меньше – в том числе благодаря современным технологиям.
«Я вижу, что с каждым годом этих вбросов, дискредитации становится меньше. Мы научились бороться с фейками и сами заинтересованы в том, чтобы провести выборы чисто, открыто и легитимно. И я очень рад, что сегодня современные технологии позволяют нам сделать это оперативно, быстро и качественно», – заключил Толмачёв.В Московской области с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах.
В регионе зарегистрировано 6 203 678 избирателей. Впервые в Подмосковье проводится и дистанционное электронное голосование. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
Избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
В Одинцове открыт Ситуационный центр штаба общественного наблюдения за ЕДГ-2023. Там организована работа горячей линии для обращений граждан по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации возможных нарушений: 8 (499) 550-60-89.
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20.
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Лора Луганская